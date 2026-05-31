Libertad encamina su primer fichaje

Libertad nombró a Nelson Haedo Valdez como nuevo entrenador. Empezó el 2026 bajo el comando técnico de Francisco “Chiqui” Arce y tras su salida, por los manos resultados, asumió Juan Eduardo Samudio, contando con la asistencia de Sergio Aquino y Cristian Riveros.

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Como las cosas no mejoraron y la campaña de la Copa Libertadores se cerró de la peor manera, con seis derrotas consecutivas, las autoridades decidieron dar el volantazo.

En la semana sería anunciado el primer fichaje. Se trata de Enzo Agustín Manzur, volante central de Guaraní, de 25 años, nacido en Argentina y que juega en la selección de Palestina.

El atleta, surgido en Godoy Cruz, militó en el Deportivo Maipú antes de llegar a Paraguay, en el 2024. Lleva 106 partidos y seis goles con la casaca aurinegra.

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Si bien en este ciclo Manzur no tuvo el protagonismo que en torneo anteriores en el Cacique, se trata de un jugador de buena recuperación y técnica, con alto porcentaje de efectividad en los pases y remates de media distancia.

El Guma tendrá un cambio importante en su plantel. Hasta aquí se aguarda la nómina de bajas que marcará el panorama de la cantidad necesaria de nuevos componentes.

El torneo Clausura 2026 arrancará el viernes 24 de julio. En su debut, Libertad lidiará con Olimpia, vigente campeón de nuestro fútbol, de visitante.