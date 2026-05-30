Aumenta la nómina de posibles bajas del Sportivo Luqueño

Para mantenerse en la máxima categoría de nuestro fútbol, el Sportivo Luqueño necesita hacer una gran campaña en el campeonato Clausura 2026, que arranca el viernes 24 de julio.

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Apenas cerrado el primer semestre futbolístico, surgieron tres nombres que no seguirán en el club popular: Paul Riveros, Alan Pereira y Álvaro Martínez.

Las lista de deserciones es mayor. El inconveniente de la dirigencia, encabezada por Hugo Daniel Rodríguez, es que los otros jugadores que no están en los planes del entrenador Hernán Rodrigo López, tienen contrato vigente, por lo que debe imponerse el poder de negociación para la salida consensuada, ya que los atletas pueden solicitar el resarcimiento económico.

Extraoficialmente se sabe que Alfredo Aguilar, Sergio Ismael “Chico” Díaz, Walter González y Fernando Benítez no serían tenidos en cuenta para el tramo final de la temporada.

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Lo que menos quieren las autoridades es desprenderse de los atletas y que luego recurran a las demandas que tanto daño hicieron al club con el correr de los años.

Por ese motivo, cada caso es estudiado para una salida “amistosa”.

El Sportivo tendrá un pesado debut en el torneo Clausura, que será contra Guaraní, en condición de visitante.