Libertad asegura su segundo fichaje foráneo

Luego del pésimo primer semestre el año, Libertad espera arrasar en el tramo final de la temporada, peleando el título del torneo Clausura 2026, que arranca el 24 de julio, y la Copa Paraguay, que se encuentra en desarrollo con las rondas preliminares.

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El Guma concretó este jueves la incorporación del zaguero argentino Nicolás Omar Freire, de 32 años, quien vendrá al más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI tras rescindir su contrato con el Independiente de Avellaneda.

Freire es el segundo fichaje argentino del Guma, después del volante central argentino-palestino Enzo Agustín Manzur (25), quien desde el 2024 militó en Guaraní.

De una larga trayectoria, Freire se desempeña tanto como de segundo zaguero o marcador de punta por izquierda. Su recorrido contempla los clubes Argentinos Juniors (2012-2017), Montevideo City Torque de Uruguay (2017), PEC Zwolle de Países Bajos (2017-2018), Palmeiras de Brasil (2018), Liga de Quito (2019), Pumas de la UNAM (2019-2023), Olympiakos de Grecia (2023), Inter Miami (2024) e Independiente (2025).

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El club del capitalino barrio Las Mercedes tiene prácticamente acordada la incorporación de un integrante de la selección paraguaya que necesita cambiar de aire.