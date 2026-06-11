El “9” elegido por Olimpia para potenciar su delantera

Las movidas en la dotación de Olimpia son puntuales. Se fueron cuatro extranjeros y vendrá la misma cantidad de jugadores, tres de ellos de la casa.
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Desde un principio, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez expresó su deseo de contar con “un 9 de jerarquía”. En ese sentido, las negociaciones están avanzadas y la contratación sería oficializada en los próximos días, en medio del “boom” mundialista.
El elegido es Braian Ezequiel Romero, de 34 años, últimamente en Vélez Sarsfield. Un atleta de extenso recorrido, con capacidad goleadora.
Iniciado en el modesto Acassuso, Romero militó en Colón de Santa Fe, Argentinos Juniors, Independiente de Avellaneda, Athletico Paranaense de Brasil, Defensa y Justicia, River Plate, el también brasileño Inter de Porto Alegre, Tijuana de México y Vélez.
Braian Romero sería el cuatro “nuevo” componente del plantel franjeado, incluyendo los retornos de Pedro Zarza, Víctor Sebastián Quintana y Alexis Cantero.
En contrapartida, dejaron el club con sus medallas de campeón del torneo Apertura 2026 colgadas, los extranjeros Alejandro Silva, Lucas Morales, Rodrigo Pérez (uruguayos) y Aníbal Chalá (ecuatoriano).
El campeonato Clausura se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El Decano debutará contra Libertad, en condición de local.
En la Copa Sudamericana, el más ganador del fútbol paraguayo lidiará con el vencedor de la serie entre Vasco da Gama y Deportivo Independiente Medellín, en agosto, por los octavos de final.