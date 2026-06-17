Iván Ramírez se despide de Libertad

Iván “Súper” Ramírez es una de las seis bajas confirmadas por Libertad, al igual que Jorge “Pollo” Recalde, Hugo “Chori” Martínez, Hernesto Caballero, Diego Viera y Matías Rojas, quienes recibieron la notificación que no serán tenidos en cuenta para el nuevo ciclo que se inicia este miércoles bajo la conducción técnica de Nelson Haedo Valdez.

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Fueron 13 temporadas de servicio de Iván Ramírez al Guma, en tres etapas, por lo que se marcha de casa, con el deber cumplido.

La imagen de despedida del lateral derecho, de 31 años, fue con la camiseta albinegra de espalda, dando a entender su salida, con los trofeos conquistados con el club del barrio Las Mercedes, el más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI.

“Hoy toca despedirme del club que fue mi casa durante más de la mitad de mi vida. Fueron años de aprendizaje, sacrificio, alegrías y sueños cumplidos”, posteó.

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“Me voy con el orgullo de haber defendido estos colores y dar lo mejor de mí siempre. Gracias a todos los que me acompañaron durante estos años, me llevo recuerdos imborrables. Gracias, Libertad”, añadió Ramírez.

Fueron ocho títulos ligueros del “Súper”, desde el 2014, dos Copa Paraguay, más una Supercopa Paraguay.

El atletas llegó a La Huerta proveniente de Atlántida Sport Club. Tras formarse en Inferiores, llegó a Primera. Militó igualmente en Deportivo Santaní, Rubio Ñu, Godoy Cruz de Mendoza, Guaraní y Central Córdoba de Santiago del Estero.