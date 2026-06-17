Saúl Salcedo a Libertad, operación cancelada

El fichaje del zaguero central Saúl Savín Salcedo por Libertad parecía seguro, hasta que el viernes 12 de junio, el atleta tuvo un accidente de tránsito que tuvo derivación fatal en Argentina que le ocasionó una fractura en la pierna.

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El defensor capiateño, de 28 años, surgido en Olimpia y con pasado en Huracán, venía al Guma proveniente de Newell’s Old Boys, pero el percance hizo que su presencia en La Huerta quedara descartada.

El siniestro se dio la Ruta Nacional 11, zona de Margarita Belén, a kilómetros de Resistencia, capital de la provincia del Chaco.

El atleta se desplazaba de Rosario con destino a nuestro país para vincularse con el club del barrio Las Mercedes. El viaje lo hacía con su esposa, su bebé recién nacida y otro familiar. Su vehículo colisionó de frente contra un auto Citroën C4 cuyo conductor, de 51 años, falleció en el acto.

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Salcedo sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné de la pierna derecha, por lo que fue intervenido quirúrgicamente en el vecino país, donde permanece por el proceso judicial del accidente.

Al descartarse la presencia de Saúl, Libertad contrató al argentino Nicolás Omar Freire, de 32 años, últimamente en Independiente de Avellaneda y con una carrera que comprende igualmente los clubes Argentinos Juniors (2012-2017), Montevideo City Torque (2017), Zwolle de Países Bajos (2017-2018), Palmeiras (2018), Liga de Quito (2019), Pumas de la UNAM (2019-2023), Olympiakos de Grecia (2023) e Inter Miami (2024).