Libertad inicia el ciclo de Haedo Valdez sumando a una figura de Guaraní

Mientras todas las miradas del planeta fútbol están puestas en el Mundial de Norteamérica, en Tuyucuá no hay tiempo que perder. Luego de un primer semestre para el olvido y muy por debajo de las expectativas, Libertad comienza con su pretemporada y confirmó un secreto a voces: el fichaje de Agustín Manzur. El mediocampista argentino-palestino de 25 años llega con la misión de “lavarle la cara” al equipo y aportarle frescura, dinámica y juego a una zona central que sufrió bastante en la primera parte del año.

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La apuesta de la dirigencia repollera no es ninguna casualidad. Manzur ya sabe perfectamente lo que es jugar en el fútbol paraguayo: viene de romperla y firmar un 2024 de altísimo nivel con la camiseta de Guaraní. A pesar de que en los últimos meses había quedado llamativamente relegado y sin la continuidad deseada, con 14 partidos disputados en los últimos seis meses. La bienvenida en las redes oficiales del club no tardó en llegar: “¡Bienvenido a La Huerta, Agustín! Manzur se suma a la familia gumarela”.

La directiva albinegra está decidida a sacudir y ensanchar el plantel y darle variantes de jerarquía al cuerpo técnico. De hecho, apenas 24 horas antes del anuncio de Manzur, el “Guma” ya había abrochado la contratación del experimentado defensor argentino Nicolás Freire, blindando así la zaga central. Con estos nombres, Libertad calienta motores para el segundo semestre del año, en el que ya puso en marcha los trabajos desde esta tarde, en el Centro de Entrenamientos Libertad.

La entidad Gumarela también hizo oficial la conformación del flamante cuerpo técnico que comandará el sueño del campeonato. El histórico ex-delantero Nelson Haedo Valdez estará a la cabeza del grupo, acompañado por Yannick Viol Werder (alemán) y Enrique “Rambert” Vera como asistentes técnicos; Sergio Cáceres y Carlos Paredes en la preparación física; y Joan Drets (español) a cargo de la preparación de arqueros.