Libertad
04 de julio de 2026 a la - 13:12

Libertad, con movida matinal contra Rubio Ñu

Maniobra del capitán liberteño Lorenzo Melgarejo ante Juan Rodrigo Rojas, de Rubio Ñu, con pasado en el club del barrio Las Mercedes.
Maniobra del capitán liberteño Lorenzo Melgarejo ante Juan Rodrigo Rojas, de Rubio Ñu, con pasado en el club del barrio Las Mercedes.Club Libertad

El nuevo Libertad, al mando del mundialista Nelson Haedo Valdez, animó en la mañana de este sábado un par de juegos de fogueo contra Rubio Ñu, en La Huerta.

Por ABC Color

El departamento de prensa de Libertad informó que el Guma disputó este sábado dos cotejos preparatorios contra Rubio Ñu, en su estadio del barrio Las Mercedes.

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La nota repollera refiere que en el primer cotejo, en el que fueron alistados los titulares, ganaron los locales por 2-1, mediante las anotaciones de Lorenzo Melgarejo y Rodrigo Villalba.

El equipo A del entrenador Nelson Haedo Valdez estuvo compuesto por: Rodrigo Morínigo (Ángel González); Alan Benítez, Robert Rojas, Nicolás Freire y Matías Espinoza (Alexis Fretes); Rodrigo Villalba, Álvaro Campuzano, Agustín Manzur e Iván Franco; Marcelo Fernández y Lorenzo Melgarejo.

El “picado” de fondo finalizó 2-2, con conversiones liberteñas de Joaquín Bogarín y Pedro Villalba.

El conjunto repollero estuvo integrado por: Ángel González (Víctor Rojas); Samuel Villalba, Elías Díaz, Néstor Giménez y Alexis Fretes (Thiago Fernández); Cristian Martínez, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarín y Federico Carrizo; Pedro Villalba (Elvio Vera) y Gustavo Aguilar.

La novedad en el plantel constituyó la vuelta del “Rayo” Elvio Vera, tras su préstamo a Ameliano. No se descarta que vuelva a salir.