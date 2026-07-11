Libertad genera sensaciones positivas

Mañana sabatina a puro fútbol en Tuyucuá, donde Libertad midió fuerzas con el Sportivo San Lorenzo.

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En el primer juego, el Guma se impuso por 1-0, mediante la anotación del estelar Lorenzo Melgarejo.

El equipo presentado en este lance por el entrenador Nelson Haedo Valdez estuvo conformado por: Rodrigo Morínigo; Alan Benítez, Robert Rojas, Nicolás Freire, Matías Espinoza; Federico Carrizo, Álvaro Campuzano, Agustín Manzur y Marcelo Fernández; Iván Franco y Lorenzo Melgarejo.

El segundo cotejo finalizó 0-0. El Guma presentó a: Víctor Rojas; Alan Benítez (Samuel Villalba), Robert Rojas (Elías Díaz), Néstor Giménez y Alexis Fretes; Cristian Martínez, Lucas Sanabria, Federico Carrizo (Joaquín Bogarín) y Rodrigo Villalba; Marcelo Fernández (Pedro Villalba) y Gustavo Aguilar.

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El tercer enfrentamiento culminó 1-1. El tanto repollero fue registrado por Gustavo Aguilar.

La formación gumarela: Ángel González; Samuel Villalba, Elías Díaz, Néstor Giménez (Thiago Fernández), Alexis Fretes; Lucas Sanabria, Amín Molinas, Joaquín Bogarín y Rodrigo Villalba; Pedro Villalba (Elvio Vera) y Gustavo Aguilar (Rodrigo Vera).

Los datos fueron proporcionados por el departamento de comunicación de Libertad.