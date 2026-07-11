Libertad
11 de julio de 2026 a la - 13:58

Libertad genera sensaciones positivas

Acción ofensiva de Gustavo Aguilar, autor del gol liberteño en el segundo partido.
Acción ofensiva de Gustavo Aguilar, autor del gol liberteño en el segundo partido.Club Libertad

Libertad animó este sábado tres partidos de práctica con Sportivo San Lorenzo en La Huerta. Al margen de los resultados, que a esta altura son secundarios, el Guma generó sensaciones positivas.

Por ABC Color

Mañana sabatina a puro fútbol en Tuyucuá, donde Libertad midió fuerzas con el Sportivo San Lorenzo.

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En el primer juego, el Guma se impuso por 1-0, mediante la anotación del estelar Lorenzo Melgarejo.

El equipo presentado en este lance por el entrenador Nelson Haedo Valdez estuvo conformado por: Rodrigo Morínigo; Alan Benítez, Robert Rojas, Nicolás Freire, Matías Espinoza; Federico Carrizo, Álvaro Campuzano, Agustín Manzur y Marcelo Fernández; Iván Franco y Lorenzo Melgarejo.

El segundo cotejo finalizó 0-0. El Guma presentó a: Víctor Rojas; Alan Benítez (Samuel Villalba), Robert Rojas (Elías Díaz), Néstor Giménez y Alexis Fretes; Cristian Martínez, Lucas Sanabria, Federico Carrizo (Joaquín Bogarín) y Rodrigo Villalba; Marcelo Fernández (Pedro Villalba) y Gustavo Aguilar.

El tercer enfrentamiento culminó 1-1. El tanto repollero fue registrado por Gustavo Aguilar.

La formación gumarela: Ángel González; Samuel Villalba, Elías Díaz, Néstor Giménez (Thiago Fernández), Alexis Fretes; Lucas Sanabria, Amín Molinas, Joaquín Bogarín y Rodrigo Villalba; Pedro Villalba (Elvio Vera) y Gustavo Aguilar (Rodrigo Vera).

Los datos fueron proporcionados por el departamento de comunicación de Libertad.