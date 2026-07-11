Cerro Porteño iguala con Defensa y Justicia

Después del empate sin goles con Racing Club, en el Cilindro de Avellaneda, Cerro Porteño igualó esta vez con Defensa y Justicia 1-1. El gol azulgrana fue señalado por Blas Riveros.

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La novedad en el Ciclón fue la presentación del arquero argentino Manuel Roffo, llamado en principio a ser el reemplazante de Alexis Martín Arias, aunque el nuevo componente del plantel tiene un fuerte competidor, el joven Ángel Martínez, quien vino del 2 de Mayo.

El equipo del entrenador Ariel Holan estuvo conformado por: Manuel Roffo; Iván Ramírez, Matías Pérez, Lucas Morella y Blas Riveros; Derlis Rodríguez, Robert Piris da Motta, Agustín Almendra y Ariel Gamarra; Cecilio Domínguez y Pablo Vegetti.

La siguiente presentación de “la mitad más uno” en la capital argentina será el jueves 16 contra Vélez Sarsfield, tras la cual la delegación emprenderá el viaje de retorno, ese mismo día.