Lorenzo Melgarejo: “Estamos obligados a ganar el Clausura”

El experimentado Lorenzo Melgarejo atraviesa una nueva etapa como capitán de Libertad y aseguró que su único objetivo es recuperar el protagonismo del Gumarelo en el torneo Clausura, luego de un primer semestre por debajo de las expectativas.

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El atacante destacó el trabajo que viene realizando Nelson Haedo Valdez al frente del plantel y señaló que el nuevo entrenador busca devolverle al equipo la intensidad que siempre lo caracterizó.

“Como jugador él siempre fue una persona aguerrida y eso es lo que nos está transmitiendo ahora: tratar de ser más intensos dentro del campo de juego. Lo importante es retomar esa garra que siempre nos caracterizó en el club”, afirmó.

Confirmó el interés de Cerro y Olimpia

Melgarejo también reconoció que durante este mercado de pases recibió sondeos de los dos grandes rivales de Libertad, aunque remarcó que su prioridad pasa por respetar el vínculo que mantiene con la institución repollera.

“Sí, interés siempre hay. Tengo contrato un año más con Libertad y respeto eso. Hoy estoy muy contento en el club, me llevo muy bien con la gente y con los directivos, además hoy tengo una responsabilidad mayor siendo el capitán”.

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Consultado sobre si los acercamientos provinieron tanto de Cerro Porteño como de Olimpia, respondió:

“De ambos lados hay interés, pero hoy es muy difícil porque tengo contrato. Prefiero no hablar tanto de eso porque ahora mismo no hay forma por el tema contractual”.

El futbolista añadió que una vez finalizado su vínculo analizará su futuro.

“Después, cuando termine mi contrato, seguramente voy a analizar las opciones y tomar la mejor decisión para mi carrera”.

“Estamos obligados a ganar”

Tras un semestre complicado, tanto en la Copa Libertadores como en el torneo local, Melgarejo considera que el equipo tiene la obligación de volver a pelear por el título.

“Libertad siempre compite. Lastimosamente el semestre pasado no nos encontramos de la mejor manera, pero esperamos que ahora con Nelson podamos levantar nuestro nivel y volver a competir. Estamos obligados a ganar el campeonato”.

Respecto a su posición en el campo, comentó que aún no existe un equipo definido y que el cuerpo técnico continúa probando variantes.

“Estamos probando de todo. Todavía no hay un equipo fijo. Todos estamos bien físicamente y este tiempo también sirvió para reflexionar y encarar de la mejor manera el Clausura”.

Su análisis de la Albirroja

Melgarejo también se refirió a la histórica participación de Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando el rendimiento colectivo del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

“Nuestra selección nos llenó de alegría y de orgullo. Sabemos que jugar un Mundial no es nada fácil y creo que hicieron las cosas de la mejor manera”.

A su criterio, la única deuda estuvo en la producción ofensiva.

“En la parte delantera nos faltó un poquito, pero después hicimos todo bien”.

Finalmente, admitió que sintió el deseo de haber formado parte de la delegación mundialista.

“Claro que me entró el bichito de estar ahí. No me tocó esta vez, pero los compañeros hicieron todo lo posible para que Paraguay brillara. Ganarle a Alemania nos llenó de orgullo y después también hicimos un gran partido contra Francia. No pudimos pasar, pero dejamos una muy buena imagen”.