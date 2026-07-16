“Coto” Nogués sobre el prestigio de enfrentar a Flamengo y las últimas novedades de Olimpia

En la previa del vuelo, el presidente de la entidad franjeada, Rodrigo “Coto” Nogués, conversó con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, donde valoró el nivel del rival de turno, detalló las operaciones caídas y concretadas, y se refirió al presente de las nuevas incorporaciones del plantel.

El titular franjeado destacó la política del club de cerrar los periodos de preparación enfrentando a gigantes del continente, apuntando esta vez a expandir la marca de Olimpia en territorio brasileño: “Como lo venimos haciendo desde varios recesos, la idea es terminar con un amistoso fuerte, con un rival importante. Y bueno, este semestre logramos cerrar esto con Flamengo; el semestre pasado fue con Boca Juniors, Colo Colo; el anterior con Racing; el anterior con River Plate, Independiente de Avellaneda. Así que, bueno, siguiendo eso, también abrimos un mercado en Brasil”.

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Asimismo, el titular franjeado hizo hincapié en la enorme exigencia que representa chocar contra el actual monarca de la Copa Libertadores: “Obviamente, medirse con el mejor equipo del continente, el campeón de la Copa Libertadores, es un condimento especial. Y nos va a permitir también ver un poco en dónde estamos parados ahora”.

"BRAIAN TIENE CALIDAD Y CAYÓ BIEN AL GRUPO" ⚪️⚫️



Las declaraciones de Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, antes de emprender vuelo rumbo a Brasilia, sede del duelo preparatorio de mañana contra el Flamengo, marcado para las 20:00 ✈️🇧🇷#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/ToxiNsrZbw — ABC Deportes (@ABCDeportes) July 16, 2026

El mercado de pases: la caída de Zúñiga y la venta de Allan Wlk

El presidente no esquivó los temas de transferencias. Confirmó el final de las tratativas por el lateral chileno Dylan Zúñiga y explicó detalladamente cómo se gestó la transferencia del atacante Allan Wlk a Lanús de Argentina, la cual impidió su retorno al Decano: “Lo de Dylan Zúñiga quedó sin efecto —las negociaciones con Palestino—, y bueno, lo de Alan era la posibilidad de que vuelva. Teníamos todo arreglado eso con Recoleta, pero pusimos un asterisco ahí: que, bueno, que si aparecía una oferta que sea conveniente para ambos clubes, avanzaríamos. Y bueno, tuvimos dos ofertas importantes; la de Lanús fue mejor. Llevamos juntos adelante la negociación con Luis Vidal”.

Sobre el futuro de Wlk en el fútbol argentino y el beneficio económico que esta operación le reporta a Olimpia, el mandatario expresó: “Realmente una oferta importante por él. Nos deja porcentajes futuros para ambas instituciones y, bueno, ojalá que a Alan le pueda ir bien allá en Lanús. Yo creo que es un buen primer paso para salir afuera y para que Alan construya una carrera importante después; tiene muchos años por delante”.

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El presente de los refuerzos: Tim Payne y Braian Romero

Por último, “Coto” Nogués brindó un panorama sobre la situación física y la adaptación de las incorporaciones recientes del club, el defensor neozelandés Tim Payne y el delantero argentino Braian Romero: “Tim tiene recién tres días de reacondicionamiento físico. Va a estar, seguramente, cinco o seis días más todavía con eso, porque después del último partido, que fue en el Mundial, no tuvo actividad. Braian sí ya está totalmente compenetrado; él empezó desde el día uno la pretemporada y realmente es un jugador de muchísima calidad. Físicamente está impecable y cayó muy bien en el grupo; realmente una persona excelente, espectacular, más allá de lo gran jugador que es, y creo que nos va a aportar muchísima jerarquía y muchísimos goles, que es lo que más queremos”.