Alerta Libertad: Los pilares que regresan hoy frente a Ameliano

Libertad disputa hoy la fecha 11 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo de Nelson Haedo Valdez tiene la oportunidad de ampliar la diferencia en la cima de la tabla de posiciones después de la derrota 3-0 de 2 de Mayo contra Nacional, que ahora es el nuevo escolta. El Repollero recibe a Sportivo Ameliano a las 16:00, hora de Paraguay, en La Huerta.

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A horas del encuentro, el club reveló la lista de convocados y hay dos novedades: Hugo Fernández y Lorenzo Melgarejo integran la nómina. Ambos futbolistas están a disposición del entrenador paraguayo y podrían sumar minutos. El ex Olimpia es citado por primera vez en el semestre, mientras que el ex Benfica retorna luego de jugar solamente en la primera jornada.

Haedo y las vueltas de Hugo Fernández y Lorenzo Melgarejo en Libertad

Tanto Fernández como Melgarejo completaron un entrenamiento con el plantel por primera vez el día martes. “Con un poco de miedo, los entrenadores y cuerpo médico, por si pasa algo. Terminaron el entrenamiento al cien por ciento y felices de contar con ellos”, había expresado Nelson Haedo Valdez al Cardinal Deportivo sobre la recuperación del ambos futbolistas.

Aunque Haedo fue precavido con el retorno de los dos jugadores, Fernández y Melgarejo arrancarían el choque entre los suplentes. “Y vamos a ver el fin de semana, hablamos mucho con Lorenzo y preguntamos como lo apuntamos. No tenemos prisa porque los otros están cumpliendo bien y tenemos un grupo sano donde la competencia es sana”, manifestó el DT.

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¿Cuándo jugaron por última vez Hugo Fernández y Lorenzo Melgarejo?

Hugo Fernández: 2 de febrero, 66 minutos vs. Recoleta FC

Lorenzo Melgarejo: 26 de julio, 55 minutos vs. Olimpia

Libertad vs. Sportivo Ameliano: Los convocados por Nelson Haedo Valdez