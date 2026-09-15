Las dos figuras que Libertad recupera en la pelea por el título

Libertad escaló nuevamente a la punta de la tabla de posiciones después de vencer al 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero por la fecha 9 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Gumarelo, que ganó 2-0 en el norte del país, suma 22 puntos y lidera con 1 unidad de ventaja sobre el Gallo norteño (21) y con 3 de diferencia sobre Olimpia (19).

A una jornada del final de la primera rueda y con toda la segunda por disputar, el Repollero de Nelson Haedo Valdez empieza la defensa del liderato con el objetivo de conquistar el segundo certamen de Liga y obtener el último boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Y para finalizar la ronda, recibe a Sportivo Ameliano el sábado a las 16:00, hora de Paraguay.

Las dos figuras que Libertad recupera para la segunda rueda del Clausura

Hugo Fernández y Lorenzo Melgarejo completaron hoy por primera vez el entrenamiento con el resto del plantel. “Hoy fue el primer día que hicieron al cien por cien. Con un poco de miedo, los entrenadores y cuerpo médico, por si pasa algo. Terminaron el entrenamiento al cien por ciento y felices de contar con ellos”, confirmó Nelson Haedo Valdez al Cardinal Deportivo.

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