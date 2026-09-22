Derlis González, otra vez lesionado: qué dice el informe médico de Olimpia

Es oficial: Derlis González sí está lesionado. Finalmente no fue un susto como habían pensado Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y el cuerpo médico de Olimpia. El futbolista fue sometido a estudios y el resultado confirmó la dolencia que sufrió durante la entrada en calor previo al cambio que tenía planificado el técnico argentino en el triunfo 3-0 sobre San Lorenzo.

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Con el encuentro 2-0, Vitamina llamó a Derlis para ingresar y disputar el tramo final del juego en el Defensores del Chaco por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. En el último pique del calentamiento, el jugador sintió un dolor en la planta del pie izquierdo. Luego, comunicó al DT y acabó en el banco con asistencia médica.

¿Qué lesión sufrió Derlis González en el calentamiento?

Derlis González realizó pruebas médicas, que confirmaron la lesión y la gravedad. “En base a la evaluación clínica y estudios complementarios realizados, se diagnosticó una lesión estructural de carácter parcial en la aponeurosis plantar izquierda, por lo que el deportista iniciará el protocolo correspondiente”, anunció el club en un comunicado.

La aponeurosis plantar es un tejido conectivo grueso cuya función es sostener y proteger las estructuras vitales subyacentes del pie. “Tiempo estimado de recuperación: 3 semanas”, detalló el Rey de Copas sobre la recuperación del futbolista de 32 años, que solo registra 11 minutos en toda la temporada (2-1 vs. Sportivo Luqueño en 23 de mayo).