Lorenzo Melgarejo: “Me falta todavía; estoy de a poco recuperando el ritmo del juego”

Luego de sellar el boleto a las semifinales de la Copa Paraguay tras superar a Independiente de Campo Grande, Lorenzo Melgarejo se refirió en primer lugar al valor sentimental del encuentro ante su exclub: “Es un rival digno, difícil de jugar con ellos. Además, le tengo un cariño enorme también a Independiente, a toda la directiva que siempre estuvo, tanto hoy hasta ahora. Y bueno, tuve mi historia jugando ahí y fue un partido difícil que pudimos sacar adelante”.

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La lucha contra las lesiones y el regreso con goles

Consultado sobre cómo ha vivido este segundo semestre marcado por los problemas físicos, el atacante no ocultó el duro momento personal que debió atravesar, aunque destacó su aporte goleador: “Fueron unos meses horribles para mí llevar adelante esta lesión que tuve. Por suerte, hoy en día estoy teniendo más minutos ya, pero me falta todavía; estoy de a poco recuperando el ritmo del juego y bueno, por suerte en todos los partidos que pude jugar, pude aportar al equipo y bueno, pudimos ganar los partidos”.

Respecto a la complejidad del trámite del partido y la resistencia del rival —que llegó a igualar las acciones de manera transitoria—, el oriundo de Loma Grande reconoció que sabían de la exigencia del compromiso: “Sí, un rival difícil. Sabíamos con quién nos enfrentábamos; ellos eliminaron a un equipo muy fuerte también, que es Nacional. Sabíamos que esto no iba a ser fácil, entramos concentrados desde el primer minuto, marcamos el gol pero después nos empataron y nos costó un poco marcar otra vez el segundo gol, ya al final, ya casi al término del partido. Pero por suerte pudimos sacar adelante esto y pasar de ronda”.

La recta final y la ilusión del doble frente

Con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay en el bolsillo y a tiro de piedra en la lucha por el Torneo Clausura, el delantero mantiene intacta la ilusión de coronar el año con títulos: “Estamos ya en semifinales de la Copa Paraguay. Estamos también a tres puntos del puntero también; pareciera que estamos ahí entre algo regular, pero estamos bien también, ahí peleando el Torneo Clausura, también la Copa Paraguay. Yo creo que podemos cerrar un año excelente, depende exclusivamente de nosotros de seguir ganando los partidos que quedan y, bueno, tratar de ganar todo si es posible”.

Para cerrar, Melgarejo valoró el momento exacto de su puesta a punto física de cara al desenlace del campeonato: “Me estaba preparando justamente para eso. Por suerte se está portando bien mi lesión, no la estoy sintiendo mal por ahora; espero seguir así, ganando ritmo cada partido. Falta poco, pero espero llegar al 100% al término del campeonato”.