Ariel Galeano, el elegido en Libertad tras la salida de Haedo Valdez

Ariel Sebastián Galeano Arce, de 30 años, retorna a la conducción de Libertad luego de la destitución de Nelson Haedo Valdez, luego de la derrota del sábado contra el descendido Sportivo San Lorenzo por 2-1.

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Entre el 2023 y 2024, Galeano dirigió 52 partidos al Guma, con 27 victorias, 17 empates y 8 derrotas. Obtuvo dos títulos ligueros (Clausura 2023 y Apertura 2024), más dos trofeos, de Copa Paraguay y Supercopa Paraguay.

El orientador tuvo un efímero ciclo en la Toldería aurinegra, ya que apenas pudo aguantar ocho cotejos como entrenador de Guaraní, con el negativo balance dos triunfos, tres igualdades y tres caídas.

El vuelta de Galeano a La Huerta estaba encaminada. Apenas fue oficializada la salida del mundialista Nelson Haedo Valdez, el profesional se presentó en Tuyucuá.

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El miércoles, Libertad jugará contra Cerro Porteño en La Huerta, a las 19:00, por la decimoctava fecha del campeonato Clausura.