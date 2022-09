Copa Libertadores Femenina: Fixture definido

Por su parte, Libertad/Sportivo Limpeño se enfrentarán al Palmeiras del Brasil el viernes 14 de octubre (16:15) en el Estadio Banco Guayaquil.

Las franjeadas se encuentran en el Grupo A junto a Always Ready (Bolivia), Corinthians (Brasil) y Deportivo Cali (Colombia). Las gumarelas en el Grupo C con Palmeiras (Brasil), Universidad de Chile (Chile) y el segundo equipo de Ecuador clasificado (no definido aún entre Dragonas o Club Ñañas).

La fase de grupos culminará el 20 de octubre y clasificarán a la siguiente fase los primeros dos de cada Grupo.

Grupos