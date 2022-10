Olimpia y Libertad/Limpeño van en busca de la Copa Libertadores Femenina

Olimpia y Libertad/Limpeño representarán a Paraguay en la Copa Libertadores 2022. La competencia continental irá desde este jueves 13 octubre al día 28, con una fase de grupos que culminará el 20, clasificando a las dos primeras de cada grupo a la siguiente instancia.

Las franjeadas, campeonas absolutas del fútbol femenino nacional, debutarán el día de la inauguración contra Always Ready de Bolivia, a las 17:00 (hora paraguaya) en el Estadio Pozo Ripalda. Por su parte, Libertad/Sportivo Limpeño se enfrentarán al Palmeiras de Brasil el viernes 14 de octubre a las 19:15, en el recinto ya mencionado.

Lea más: Odesur: Paraguay y Ecuador van por el Oro

Olimpia se encuentra en el Grupo A junto a Always Ready (Bolivia), Corinthians (Brasil) y Deportivo Cali (Colombia). Mientras que las gumarelas se hallan en el Grupo C con Palmeiras (Brasil), Universidad de Chile (Chile) y el segundo equipo de Ecuador clasificado (no definido aún entre Dragonas o Club Ñañas).

Fixture de competencia para Olimpia y Libertad/Limpeño