Cerro Porteño cae por la mínima en el Parque ante Palmeiras

Superioridad del Verdão no reflejó el score

Cerro Porteño cayó por la mínima, pero pudo ser más si no fuese por las intervenciones de Roberto Fernández, quien controló casi todo el juego con la experiencia que tiene. El Ciclón tuvo un inicio muy bueno, pero no pudo sostener ante la superioridad de Palmeiras, que no pudo plasmar en el marcador esa virtud.

El equipo azulgrana tuvo un correcto inicio del primer periodo, en el que manejó mejor la posesión, incluso llegó a inquietar en ofensiva donde se culminaba al menos con tiro de esquina.

Parecía controlado el encuentro ante lo que pensábamos que iba a ser un intenso Palmeiras, pero eso no se reflejó y el elenco azulgrana estaba seguro con el mediocampo bien parado nuevamente con Piris da Motta encabezando la distribución junto a su complemento Gastón Giménez. En cuanto al chico, Rodrigo Gómez no desentonó y tuvo un buen debut.

Para estos partidos se sabe que la concentración debe ser de inicio a fin, al parecer se les olvidó el rival de enfrente y en un parpadeo el Verdão generó una jugada clave.

El stopper por izquierda Murilo le marca el pase al Facundo Torres y filtra un balón directo a este quien sorprende a la defensa de Cerro, envía el centro cruzado pero pasado para la llegada de Felipe Anderson, quien vuelve a tirar un pase atrás para que atropelle Richard Ríos y anotar el gol y golpear en el marcador.

En varios pasajes de la segunda etapa y sin olvidar la parte final del primer tiempo, las intervenciones de Gatito Fernández fueron claves para que no caiga en una goleada.

Las variantes de Martínez de poner a Iturbe y Carrizo fue un intento de reaccionar en ofensiva y de lograr pellizcar el empate, pero tal cosa no ocurrió. Después con el ingreso de Soñora cayó el soporte que tenía en el medio tras la salida de Piris da Motta.

El elenco brasileño, que tuvo en sus filas al paraguayo Gustavo Gómez, jugaba a filtrar el pase a los delanteros, estrategia que funcionó marcando goles que no subieron a marcador por posiciones adelantas. El Ciclón se mantuvo como pudo los últimos minutos con la derrota por la mínima.