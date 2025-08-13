Vélez rescata un valioso empate en Brasil y definirá el pase a cuartos en casa

El equipo argentino Vélez Sarsfield logró un importante empate 0-0 en su visita al Fortaleza brasileño en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Con este resultado, el ‘Fortín’ definirá su pase a la siguiente ronda en su estadio, donde una victoria por cualquier marcador le aseguraría un lugar en los cuartos de final.