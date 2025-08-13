Vélez rescata un valioso empate en Brasil y definirá el pase a cuartos en casa

A pesar de que luchó por una victoria que lo hubiera dejado con un pie en la próxima etapa del torneo, y de que su rival se quedó con un jugador menos en los últimos minutos, el conjunto argentino se midió a un Fortaleza que insistió hasta el último momento en hacer valer su condición de anfitrión.
Vélez generó la primera llegada peligrosa con el chileno Claudio Baeza, que asustó a la afición local. La hinchada apenas regresaba a la calma cuando, a los 9 minutos, recibió una segunda alerta con un disparo de Braian Romero que el portero Helton Leite logró atajar.
Tras un contraataque, Marinho respondió para los brasileños con un remate desde fuera del área que salió desviado. A los 20 minutos, Fortaleza sufrió una baja importante con la salida del defensa chileno Benjamín Kuscevic por una lesión.
El primer tiempo fue un constante ida y vuelta, con Fortaleza apostando por la velocidad de Marinho y Breno Lopes, quienes desperdiciaron sus oportunidades. Vélez respondió con un imparable Romero, que, pese a su insistencia, no logró anotar.
En el segundo tiempo, el entrenador local Renato Paiva buscó darle dinamismo al equipo con el ingreso del paraguayo Adam Bareiro, pero tampoco tuvo un desempeño destacado. Por su parte, el técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, también intentó con cambios como Javier Machuca y Tobías Andrade, pero la estrategia no funcionó en los minutos finales, a pesar de que el rival se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Matheus Rosseto por una falta a Machuca.
Ficha técnica
Fortaleza (0): Helton Leite; Gastón Ávila, Benjamín Kuscevic (m.21, Emanuel Brítez), Eros Mancuso, Diogo Barbosa; Emmanuel Martínez (m.74, Matheus Rossetto), Lucca Prior (m.45, Kevin Andrade), Lucas Sasha; Marinho (m.78, José María Herrera), Deyverson (m.74, Adam Bareiro) y Breno Lopes. Entrenador: Renato Paiva.
Vélez Sarsfield (0): Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana (m.45, Facundo Quirós), Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Maher Carrizo, Tomás Galván (m.78, Tobías Andrade), Matías Pellegrini (m.65, Javier Machuca); y Braian Romero (m.91, Francisco Pizzini). Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.
Árbitro: El paraguayo Derlis López expulsó por doble amarilla a Matheus Rossetto (m.88) y amonestó a Baeza, Kuscevic, Brítez, Aliendro y Herrera.
Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, jugado en el estadio Arena Castelão de Fortaleza.
Fuente: EFE