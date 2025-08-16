Botafogo vence con un gol tempranero y toma ventaja en la Copa Libertadores

Botafogo, campeón brasileño y de la Copa Libertadores, superó por la mínima a Liga de Quito con un gol tempranero en la ida de los octavos de final. El conjunto carioca ahora necesita un empate en la altura de Quito para avanzar a la próxima fase y seguir en carrera por el bicampeonato.
El partido, disputado en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, se definió a los 14 segundos. Un error de la defensa ecuatoriana fue aprovechado por Artur, quien, tras una asistencia de Alex Telles, puso el 1-0 en el marcador.
Dirigido por el técnico italiano Davide Ancelotti, el equipo local intentó ampliar la ventaja con contragolpes, aprovechando que Liga de Quito, comandado por el brasileño Tiago Nunes, se vio obligado a adelantar sus líneas en busca del empate. No obstante, la férrea defensa visitante impidió más goles.
Liga de Quito tuvo sus oportunidades. Un potente remate de Cornejo fue frustrado por la gran atajada del portero John, quien también salvó un peligroso disparo de Villamil en el final de la primera mitad.
En el segundo tiempo, el encuentro se emparejó, aunque sin goles. La incapacidad de los delanteros de Botafogo de aumentar la ventaja obligó a Ancelotti a realizar cambios ofensivos, incluyendo a Matheus Martins y Joaquín Correa. Los cambios le permitieron a los locales retomar el control, pero la defensa de Liga se mantuvo firme.
A pesar de la presión final, el resultado no se movió. Botafogo tendrá que viajar a Quito con una ventaja de un solo gol, después de un partido en el que el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, padre del entrenador local, estuvo presente en las tribunas.
Ficha técnica
Botafogo (1): John; Vitinho, David Ricardo (m.37, Marçal), Alexander Barboza, Alex Telles, Danillo (m.71, Alan); Marlon Freitas, Artur (m.62, Matheus Martins), Jefferson Savarino (m.71, Nathan Fernandes), Álvaro Montoro (m.62, Joaquín Correa); y Arthur Cabral. Entrenador: Davide Ancelotti.
LDU Quito (0): Gonzalo Valle; José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina (m.76, Darío Aimar), Leonel Quiñónez; Bryan Ramírez (m.85, Yeltzin Erique), Carlos Gruezo, Fernando Cornejo (m.70, Alexander Alvarado); Gabriel Villamil, Lisandro Alzugaray (m.85, Lautaro Pastrán) y Jeison Medina (m.71, Michael Estrada). Entrenador: Tiago Nunes.
Gol: 1-0, minuto 1: Artur.
Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). Expulsó al preparador físico de Botafogo, Luca Guerra, y amonestó a Marçal, Richard Mina, Cornejo y Gruezo.
Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores disputado en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro, ante 37.131 espectadores.