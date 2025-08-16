Copa Libertadores

Palmeiras golea a Universitario y encarrila su pase a cuartos de final

Con la presencia del capitán paraguayo Gustavo Gómez y Ramón Sosa, Palmeiras dio un gran paso hacia los cuartos de final de la Copa Libertadores al golear 0-4 a Universitario de Deportes. El equipo peruano, que tuvo a Williams Riveros expulsado, no pudo seguir el ritmo del conjunto brasileño, que reafirmó su favoritismo para ganar el título.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 00:47
El paraguayo Gustavo Gómez de Palmeiras patea un penal que terminó en el tanto de apertura en el marcador, durante un partido de octavos de final de la Copa Libertadores entre Universitario y Palmeiras en el estadio Monumental 'U' en Lima (Perú).
El paraguayo Gustavo Gómez de Palmeiras patea un penal que terminó en el tanto de apertura en el marcador, durante un partido de octavos de final de la Copa Libertadores entre Universitario y Palmeiras en el estadio Monumental 'U' en Lima (Perú). Paolo Aguilar

El partido, disputado en el Estadio Monumental de Lima, se resolvió por la vía rápida. El “Verdao” ya ganaba 0-3 a la media hora de juego. José Manuel “el Flaco” López anotó un doblete, y Vítor Roque marcó otro gol. El paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador desde el punto de penal.

Lea más: Libertad 0-River Plate 0: Se define en el desquite

El penal fue concedido a los siete minutos por una falta del defensa Matías Di Benedetto sobre Vítor Roque. Gómez se encargó de la ejecución y marcó con precisión, sumando un gol más en su cuenta personal. Los brasileños no se conformaron y siguieron al ataque. A los 12 minutos, López marcó el segundo y a los 31, Roque puso el 0-3.

La situación empeoró para Universitario cuando su defensa paraguayo Williams Riveros fue expulsado a los 53 minutos por una dura falta sobre Gustavo Gómez. Con un hombre menos, el equipo peruano perdió el equilibrio y el ataque de Palmeiras no dio tregua. A los 75 minutos, López aprovechó un rebote de un disparo de Piquerez para anotar el 0-4 definitivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La goleada deja a Palmeiras con un pie en la siguiente fase y obliga a Universitario a protagonizar una verdadera hazaña en el partido de vuelta, el próximo 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Ficha técnica

Universitario de Deportes (0): Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes (m.55, José Carabalí), Rodrigo Ureña (m.47, Jorge Murrugarra), Jairo Concha (m.64, Jesús Castillo), César Inga; Edison Flores y Álex Valera (m.64, Diego Churín). Entrenador: Jorge Fossati.

Palmeiras (4): Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez; Lucas Evangelista (m.72, Aníbal Moreno), José Manuel López (m.85, Allan), Maurício (m.65, Facundo Torres); Ramón Sosa (m.65, Felipe Anderson) y Vítor Roque (m.85, Luighi). Entrenador: Abel Ferreira.

Goles: 0-1, m.7: Gustavo Gómez (penalti). 0-2, m.12: José Manuel López. 0-3, m.31: Vítor Roque. 0-4, m.75: José Manuel López.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina). Expulsó con roja directa a Riveros (m.53). Amonestó a Di Benedetto, Polo y Maurício.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, disputado en el Estadio Monumental de Lima, ante 50.000 espectadores.

Enlace copiado