Palmeiras golea a Universitario y encarrila su pase a cuartos de final

El partido, disputado en el Estadio Monumental de Lima, se resolvió por la vía rápida. El “Verdao” ya ganaba 0-3 a la media hora de juego. José Manuel “el Flaco” López anotó un doblete, y Vítor Roque marcó otro gol. El paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador desde el punto de penal.
El penal fue concedido a los siete minutos por una falta del defensa Matías Di Benedetto sobre Vítor Roque. Gómez se encargó de la ejecución y marcó con precisión, sumando un gol más en su cuenta personal. Los brasileños no se conformaron y siguieron al ataque. A los 12 minutos, López marcó el segundo y a los 31, Roque puso el 0-3.
La situación empeoró para Universitario cuando su defensa paraguayo Williams Riveros fue expulsado a los 53 minutos por una dura falta sobre Gustavo Gómez. Con un hombre menos, el equipo peruano perdió el equilibrio y el ataque de Palmeiras no dio tregua. A los 75 minutos, López aprovechó un rebote de un disparo de Piquerez para anotar el 0-4 definitivo.
La goleada deja a Palmeiras con un pie en la siguiente fase y obliga a Universitario a protagonizar una verdadera hazaña en el partido de vuelta, el próximo 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo.
Ficha técnica
Universitario de Deportes (0): Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes (m.55, José Carabalí), Rodrigo Ureña (m.47, Jorge Murrugarra), Jairo Concha (m.64, Jesús Castillo), César Inga; Edison Flores y Álex Valera (m.64, Diego Churín). Entrenador: Jorge Fossati.
Palmeiras (4): Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez; Lucas Evangelista (m.72, Aníbal Moreno), José Manuel López (m.85, Allan), Maurício (m.65, Facundo Torres); Ramón Sosa (m.65, Felipe Anderson) y Vítor Roque (m.85, Luighi). Entrenador: Abel Ferreira.
Goles: 0-1, m.7: Gustavo Gómez (penalti). 0-2, m.12: José Manuel López. 0-3, m.31: Vítor Roque. 0-4, m.75: José Manuel López.
Árbitro: Facundo Tello (Argentina). Expulsó con roja directa a Riveros (m.53). Amonestó a Di Benedetto, Polo y Maurício.
Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, disputado en el Estadio Monumental de Lima, ante 50.000 espectadores.