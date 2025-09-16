Duelo de paraguayos en River Plate-Palmeiras

Un duelo entre River Plate y Palmeiras, campeones múltiples: el Millonario campeonó por última vez en 2018, mientras que Palmeiras festejó en 2020 y 2021, como punta de lanza del dominio brasileño en la Copa Libertadores en las últimas seis temporadas. El partido se disputará en el Monumental de Buenos Aires, a las 21:30.

En el club argentino juega el paraguayo Matías Galarza, mientras que en el brasileño se encuentran Gustavo Gómez (capitán) y Ramón Sosa, Amiguito.

Albirrojos y verdes se han enfrentado en cruces mano a mano con antecedentes favorables al conjunto paulista, que eliminó a los argentinos en las semifinales de 1999 y de 2020.

Puntero en el torneo Clausura local e instalado en los cuartos de la Copa Argentina, el equipo de la banda roja cruzada afronta tres competencias en el último tramo del año, aunque el eje central es, desde luego, la Gloria Eterna. River llega a este encuentro confiado, sin perder desde junio, cuando cayó ante el Inter de Milán en la primera ronda del Mundial de Clubes, e invicto en la Libertadores, aunque sufrió más de la cuenta en octavos para doblegar por penales al Libertad paraguayo.

El entrenador Marcelo Gallardo, campeón copero en 2015 y 2018 y finalista en 2019, anticipó una serie “cerrada” ante un rival que cuenta con la nómina más costosa de América, según el portal especializado Transfermarkt.

Sus hombres han sido los más cercanos a hincar las rodillas de los equipos brasileños en la Libertadores, que han dominado a sus anchas con siete de los últimos diez trofeos en sus vitrinas.

Palmeiras también tiene la Libertadores en la mira. Y los pupilos del portugués Abel Ferreira aterrizan en Buenos Aires con una hoja de vida altamente competitiva: único equipo con puntaje perfecto en la etapa de grupos y tránsito cómodo por octavos (global 4-0 ante Universitario de Perú).

En el Brasileirão lleva diez partidos seguidos sin perder y está tercero, a cuatro puntos del líder Flamengo y con un partido menos, y con mucha confianza tras aplastar el sábado por 4-1 a Inter de Porto Alegre.

El partido podría marcar el estreno internacional el flamante refuerzo de los paulistas, el mediocampista brasileño Andreas Pereira, fichado del Fulham inglés. El desquite se disputará el próximo miércoles en Brasil. El ganador se cruzará en semifinales con el vencedor de la serie entre São Paulo y Liga de Quito. AFP