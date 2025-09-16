Racing, con una ventaja de “maravilla” de cara al desquite

El inicio del encuentro parecía favorecer a Vélez, que tomó el control desde el pitido inicial. El equipo de Guillermo Barros Schelotto tuvo claras oportunidades de gol, como un remate de Tomás Galván y dos acciones consecutivas de su delantero Michael Santos, que no logró superar al portero Facundo Cambeses. Sin embargo, el partido cambió de rumbo en el minuto 43, cuando el central Lisandro Magallán fue expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando al “Fortín” con diez hombres en el campo.

A pesar de la inferioridad numérica, Vélez continuó creando peligro. El palo salvó a Racing en el minuto 51, tras un remate de Santiago Solari que pudo haber cambiado el curso del partido. La advertencia se convirtió en realidad dos minutos después. Una proyección de Solari por la izquierda y un pase preciso a Facundo Mura permitieron que el lateral asistiera a Adrián ‘Maravilla’ Martínez, quien con un puntazo envió el balón al fondo de la red.

La respuesta de Vélez llegó en el minuto 63, cuando un tiro de esquina terminó en un gol de Aarón Quirós. Sin embargo, el árbitro Wilton Pereira Sampaio, a instancias del VAR, lo anuló por un balón que había salido del campo. En la recta final del encuentro, Racing optó por el contragolpe, pero la tensión se mantuvo alta. En el último suspiro, en el minuto 96, el portero Facundo Cambeses se vistió de héroe con una atajada sensacional a un remate de Matías Pellegrini, sellando el triunfo de la “Academia” en un partido inolvidable.

Ficha técnica del partido

Vélez Sarsfield (0): Tomás Marchiori; Jano Gordon (m.78, Agustín Lagos), Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván (m.46, Aarón Quirós), Maher Carrizo; Michael Santos (m.67, Matías Pellegrini) e Imanol Machuca (m.46, Manuel Lanzini). Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

Racing Club (1): Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas (m.89, Ignacio Rodríguez), Santiago Sosa; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra (m.76, Matías Zaracho); Gastón Martirena (m.65, Duván Vergara), Santiago Solari (m.76, Tomás Conechny) y Adrián Martínez (m.89, Adrián Balboa). Entrenador: Gustavo Costas.

Gol: 0-1, m.53: Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA). Expulsó por doble amonestación a Lisandro Magallán (m.43). Amonestó a Maher Carrizo, Gastón Martirena, Adrián Martínez, Agustín Almendra y Santiago Solari.

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores disputado en el Estadio José Amalfitani, de Buenos Aires.

Fuente: EFE