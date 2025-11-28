Filipe Luís atribuye su éxito en Flamengo a la influencia del “Cholo” Simeone

El ex-lateral brasileño, quien se mide este sábado ante Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, explicó cómo la figura de Simeone transformó no solo su carrera, sino su mentalidad: “Todo el mundo sabe el cariño que tengo por él. Es una persona que no solo me ha mejorado como futbolista, me ha cambiado la forma de pensar”, explicó Filipe en la rueda de prensa. “Me hizo una persona más competitiva y ambiciosa, y estoy aquí gracias a él porque él me ha inspirado a inspirar personas. Estoy muy agradecido con él”, añadió.

Respecto a su enfoque táctico como director técnico, Filipe Luís señaló que, si bien toma conceptos de Simeone, también se nutre de otras fuentes: “Como entrenador, tengo conceptos tácticos de Simeone, y también de otros técnicos con los que también trabajé, así como de otros con los que nunca he trabajado. Al final nos copiamos cosas unos de otros”, especificó.

Filipe Luís, ganador de dos Copas Libertadores con Flamengo como jugador (una de ellas precisamente en Lima), admitió que afrontar la final desde el banquillo implica una perspectiva completamente diferente: “Como jugador pensaba exclusivamente en lo que yo iba a hacer en el campo y en mis piernas. Era mucho más individual y me centraba en el rival que tenía que marcar. Ahora tengo pensar mucho más en lo colectivo, entender cómo juega el Palmeiras y cómo lo vamos a hacer nosotros para trasladarlo a los jugadores. Una vez que entren ellos en el campo, son ellos quien resuelven”, apuntó.

Consultado sobre su futuro tras poco más de un año como técnico, el brasileño reafirmó su compromiso con el presente, aplicando la máxima de su mentor argentino: “Yo siempre creí, porque aprendí del ‘Cholo’ ir partido a partido. Creo en lo que hago y en la ambición que tengo. No miro para atrás. Es muy difícil llegar a una final. Para los dos equipos fue muy difícil. Lo valoramos mucho y por eso queremos hacer un gran partido”, apuntó Filipe.

Sobre las comparaciones con la final de 2021 perdida ante Palmeiras, fue categórico: “Son momentos diferentes. Está claro que aquella derrota quedó grabada en los aficionados, pero desde entonces muchos jugadores son nuevo, y el entrenador es otro. Tenemos que disfrutar el momento”, sostuvo.

Finalmente, el entrenador rememoró con emoción la multitudinaria despedida del equipo en Río de Janeiro, un testimonio de la pasión que lo impulsa: “Lo que estoy viviendo en Flamengo es un orgullo y un privilegio”, enfatizó. “Fue muy grato, y eso pasa porque la gente siente esa energía y comunión con el equipo y quiere demostrar esa energía. La mayoría de los aficionados no logran ir al estadio, y es su forma muy pura de demostrar el amor que sienten por el escudo. Es una cosa que no da para explicar con palabras. Vivir eso es muy gratificante y nos da esa fuerza saber por quiénes estamos luchando”, dijo.

Fuente: EFE