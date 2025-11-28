Léo Pereira elogia a Filipe Luís y confía en el triunfo de Flamengo en la Final

Pereira destacó la labor de su técnico, un exjugador de la casa, por su claridad táctica y su capacidad de conectar con el plantel: “Para mí es un privilegio muy grande tenerlo como entrenador. Es un entrenador muy inteligente que transfiere las cosas al equipo con una claridad muy grande, y [el grupo] tiene mucha convicción en él, compró mucho esa idea [de juego]”, comentó el zaguero.

El defensor subrayó que la confianza en el estratega se basa en resultados tangibles: “Tiene números muy positivos tanto en ataque como en defensa. Todo fluye conforme la gente espera. Tiene un grupo muy cualificado y hace un conjunto bueno. Las cosas están fluyendo de esa manera”, señaló, reafirmando que el buen momento del equipo pasa directamente por la dirección del técnico.

Léo Pereira también se refirió al deseo de revancha personal, recordando la final de 2021, donde Flamengo cayó ante el mismo rival en Montevideo. El defensa no pudo participar en aquel encuentro debido a una suspensión. “Fue terrible para mí por el contexto, y por lo que representó aquella final. No pude estar en campo para ayudar a los compañeros, pero intenté traspasar mi apoyo a todos los que estaban en la cancha, pero infelizmente la victoria fue para el Palmeiras”, rememoró.

De cara al crucial partido de este fin de semana, Pereira hizo hincapié en la necesidad de controlar las emociones: “Los jugadores tienen que encontrar el equilibrio y saber separar los momentos dentro del juego, tener la cabeza tranquila. Sabemos la calidad del equipo de Palmeiras y del poder de su contraataque”, apuntó.

Finalmente, el central destacó la fortaleza mental del equipo carioca, señalando que llegan “muy fuertes, con una consistencia grande durante toda la temporada” y listos para cualquier escenario que se presente.

