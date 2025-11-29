Filipe Luís, al borde de las lágrimas: “Me siento un privilegiado”

“Es un momento muy especial para mí. Significa mucho, porque mi esposa sabe muy bien todo el tiempo dedicados. Fueron muchas horas. Se ha jugado para lograr estos resultados, y al final conseguimos el objetivo”, indicó Filipe Luís en la rueda de prensa posterior al partido, mientras trataba de contener la emoción.

Al ser preguntado sobre si esperaba acumular tantos títulos en poco más de un año como entrenador de Flamengo, el exlateral no dudó: “Claro que lo esperaba”. Y continuó, reafirmando su filosofía: “En mi vida siempre pensé en grande, y el Flamengo nos da la posibilidad de pelear por títulos. No te garantiza ganarlos, pero sí pelearlos, y por eso estoy tremendamente agradecido con Flamengo. Me siento un privilegiado”.

El exfutbolista, que brilló en el Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid y Chelsea, sumó su tercera Libertadores con el Mengão: dos como jugador y ahora una como entrenador. Desde que asumió el cargo, también ha conquistado la Copa de Brasil, el Campeonato Carioca y se encuentra cerca de ganar la liga brasileña.

“Creo mucho en lo que estoy haciendo, e intento transmitirlo a los jugadores”, señaló Filipe, quien dedicó emotivamente el título a los niños que murieron en 2019 en el incendio del centro de entrenamiento Ninho do Urubu, así como a los jugadores ausentes en la final, como el lesionado Pedro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre su exitoso regreso a Lima, ciudad donde ya ganó la Libertadores como jugador en 2019, el técnico comentó: “Es un estadio (el Monumental de Lima) que tiene una identidad muy especial para nosotros. Es un estadio que forja leyendas, y de aquí salen leyendas eternas para el club. Estoy feliz de haber aumentado aún más la mística de Lima”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El técnico señaló que ahora su deseo es llegar a Río de Janeiro para celebrar con la hinchada rojinegra, cuya pasión es inigualable. Recordó la masiva despedida que tuvieron, donde algunos aficionados llegaron incluso a subir al autobús por el techo.

“Dice mucho de la esencia de los aficionados, y ahora los vamos a ver en la celebración. Estoy deseando ver ese cariño por los jugadores. Espero que puedan vivir ese momento con ellos. El aficionado es patrimonio del Flamengo”, apostilló. Con este triunfo, Flamengo se consolidó como el primer “tetracampeón” brasileño de la Libertadores.