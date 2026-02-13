Sportivo 2 de Mayo y Juventud de Las Piedras, histórico debut en Libertadores

Mientras estos equipos luchan desde el inicio, los otros tres debutantes del continente —Mirassol de Brasil, junto a los argentinos Platense e Independiente Rivadavia— esperan su turno para estrenarse directamente en la fase de grupos el próximo mes de abril.

Sportivo 2 de Mayo resiste en Lima y hace historia

En Perú, el 2 de Mayo de Paraguay demostró una resistencia inquebrantable para eliminar a Alianza Lima. Tras haber ganado 1-0 en la ida, el equipo guaraní soportó el asedio en el estadio Alejandro Villanueva gracias a una actuación consagratoria de su portero de 23 años, Ángel Martínez.

Martínez desactivó siete ocasiones claras de gol, incluyendo un penal clave detenido al ecuatoriano Erick Castillo al cierre del primer tiempo. Aunque Luis Advíncula logró romper el muro paraguayo a los 63 minutos, la justicia llegó para la visita poco después. A los 74 minutos, Brahian Ayala no perdonó desde el punto penal con un zurdazo potente que decretó el 1-1 definitivo. Ahora, el 2 de Mayo buscará mantener su racha ante equipos peruanos cuando enfrente a Sporting Cristal.

Épica uruguaya en la altura de Quito

Bajo una lluvia torrencial en el estadio Olímpico Atahualpa, el Juventud de Las Piedras firmó una de las páginas más brillantes de su historia al eliminar a la Universidad Católica de Ecuador. Pese a que los locales llegaban con la ventaja del 1-0 obtenida en Montevideo, el conjunto charrúa nunca se rindió en un partido que fue una auténtica montaña rusa de emociones.

Fajardo adelantó tempranamente a los locales (6’), pero Juventud remontó con goles de Renzo Sánchez (25’), Federico Barrandeguy (45+2’, de penal) y Pablo Lago (49’, de penal). La Católica reaccionó y empató la serie global con tantos de Jhon Chancellor (64’) y nuevamente Fajardo (75’). Sin embargo, cuando el reloj marcaba el minuto 90+2, Patricio Pernicone anotó el gol que forzó la definición por penales.

En la tanda desde los doce pasos, el guardameta Sebastián Sosa se vistió de héroe al detener dos remates, permitiendo que Juventud ganara 4-3 y se citara con Guaraní de Paraguay en la siguiente ronda.

Duelo de arqueros en San Cristóbal

El Deportivo Táchira también necesitó de los penales para dejar en el camino a The Strongest de Bolivia. Tras ganar 1-0 en el tiempo reglamentario con gol del uruguayo Rodrigo Pollero (32’), igualando así el global, la serie se definió desde los doce pasos (5-3).

Álvaro “El Chino” Recoba, entrenador del conjunto venezolano, analizó la victoria destacando la superioridad de los suyos: “Nuestra clasificación fue justa. El equipo fue al frente y generó oportunidades de gol”.

Recoba elogió el nivel de ambos guardametas, señalando que Luis Banegas (The Strongest) “fue el segundo mejor jugador del partido” por sus cinco atajadas críticas, pero reservó los mayores honores para su propio portero, Jesús Camargo. Camargo no solo detuvo un penal agónico a Víctor Abrego en el minuto 90+8 para evitar la eliminación, sino que además fue el encargado de anotar el quinto y definitivo penal de la serie. El Táchira ahora se medirá ante el Deportes Tolima de Colombia.

Fuente: AFP