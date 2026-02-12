La insólita acción que metió al 2 de Mayo en la historia de la Libertadores

Corría el minuto 72 con 31 segundos cuando Brahian Ayala ingresó al campo, mientras el partido ante Alianza Lima se detuvo. El portero Alejandro Duarte había cometido una falta sobre Pedro Delvalle dentro del área. La sentencia fue inmediata, con la sanción de la pena máxima por parte del brasileño Flavio Rodrigues, a instancias del VAR. Elias Alfonso, con la confianza de quien se siente protagonista, ya sostenía el balón entre sus manos, listo para hacerse cargo del penal.

Sin embargo, desde el banco de suplentes, Eduardo Ledesma ordenó un movimiento que descolocó incluso a la terna arbitral. Los jueces, confundidos, intentaron retrasar la sustitución pensando que el cambio se realizaría tras el cobro. Pero la orden era clara: Brahian Ayala debía ingresar en ese preciso instante en lugar de Alfonso, para asumir la responsabilidad de la pena máxima en su primera intervención en el partido.

El “Cañonero”, entró al campo algo “frío”, sin contacto previo con la pelota, pero con la conocida calidad y potencia que tiene en pierna zurda. Tras una breve espera, ejecutó un zurdazo fulminante al centro de la portería que dejó sin opciones a Duarte. Solo bastaron unos instantes para que el cronómetro marcara el minuto 73 con 4 segundos; es decir, poco más de medio minuto le bastó para sellar el 1-1 definitivo que le dio al “Gallo Norteño” el pase a la siguiente fase.

La efectividad de esta decisión técnica rompió los registros históricos de la competición. El periodista especializado en datos, MisterChip, destacó la magnitud de la hazaña en sus redes sociales: “Brahian Ayala marcó a los 33 segundos tras salir desde el banquillo. Es el gol más rápido de un suplente anotado de penalti en la Copa Libertadores, superando el tanto a los 157 segundos de Jorge Echeverría con Caracas frente a Libertad el 23 de setiembre de 2020”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy