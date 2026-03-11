Sporting Cristal sufre pero clasifica a la fase de grupos de la Libertadores

El equipo de Paulo Autuori se vio sorprendido desde el arranque por un Carabobo agresivo que dominó los tiempos y el marcador. Apenas a los 4 minutos, Edson Castillo silenció Matute, y a los 28, el mismo Castillo firmó un doblete con un potente remate desde fuera del área que ponía el 0-2 parcial.

La parálisis inicial de Cristal obligó al técnico brasileño a mover el banquillo prematuramente. Ni un tiro libre de Távara al travesaño ni la experiencia de Yoshimar Yotún lograban romper el cerrojo venezolano antes del descanso, mientras que Felipe Vizeu desperdiciaba la oportunidad más clara tras una gran asistencia del ingresado Santiago González.

El complemento trajo una cara distinta para el cuadro del Rímac. Con mayor seguridad y protagonismo, Cristal encontró el descuento rápidamente: a los 50 minutos, el juvenil Maxloren Castro infló las redes tras una proyección de Leandro Sosa por la banda derecha.

A pesar de que el “Cervecero” buscó el gol de la clasificación directa durante el resto del segundo tiempo, la falta de puntería estiró la definición hasta la pena máxima.

La tanda de los once metros fue una montaña rusa de emociones. Por Sporting Cristal anotaron Yotún, González y Cristiano. Sin embargo, el suspenso aumentó cuando Irven Ávila y Christofer Gonzáles (quien intentó un lujoso pero fallido remate a la “Panenka”) erraron sus disparos.

La fortuna se alió con los celestes gracias a la poca efectividad de Carabobo, que estrelló un remate en el poste y envió otros dos fuera del arco. Finalmente, Cristiano asumió la responsabilidad del último cobro, marcando el gol definitivo que desató la euforia en las gradas y metió a Cristal en el bombo de la fase de grupos.

Fuente: EFE