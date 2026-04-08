El “blooper” que protagonizó Francisco da Costa en la victoria de Cruzeiro

Cruzeiro inició con éxito su travesía en la fase de grupos de la Copa Libertadores al imponerse por la mínima en suelo ecuatoriano sobre Barcelona de Guayaquil. Aunque el triunfo como visitante es un botín preciado, la conversación tras el pitazo final se centró en una jugada surrealista protagonizada por Francisco Da Costa, quien firmó uno de los fallos más impactantes de la jornada inaugural.

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El delantero brasileño, con pasado en el fútbol paraguayo tras vestir las camisetas de Sol de América y Cerro Porteño respectivamente, saltó al campo desde el banco, tomando el lugar de Kaio Jorge para disputar los últimos compases con la ventaja mínima a favor del “Raposa”, pero terminó siendo tendencia por desperdiciar una oportunidad inmejorable cuando se jugaba el segundo minuto de adición.

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Cuando el partido ya agonizaba, Wanderson aprovechó una desatención en la zaga de Barcelona para escaparse por la banda derecha, lanzó rasante hacia el corazón del área pequeña, donde Da Costa esperaba solo para empujar el balón y liquidar cualquier esperanza local. De forma inexplicable, el atacante no logró conectar con comodidad, terminó elevando el esférico y su remate salió disparado por encima del travesaño ante la mirada incrédula de los presentes.

Chico da Costa y uno de los errados del año. pic.twitter.com/XhSWT9Cpd7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 8, 2026

Con este 1-0, el equipo brasileño se posiciona con autoridad en la zona. El encuentro también contó con la presencia de paraguayos en las filas de Barcelona, donde el zaguero Cristian Javier Báez y el extremo Héctor “Tito” Villalba (ingresando en el minuto 71), tuvieron acción. La tabla del Grupo D se completó con el triunfo de Boca Juniors por 2-1 sobre Universidad Católica en territorio chileno, dejando a brasileños y argentinos en la cima tras la primera fecha.