Insólito caso: dan por muerto a un hombre y vuelve a respirar antes de ser trasladado a la funeraria

Debido a la gravedad de su estado, se dispuso su traslado a un centro de mayor complejidad en Asunción, pero en el trayecto, a la altura de San Estanislao, el paramédico constató su supuesta muerte. Ante esta situación, el móvil regresó al hospital de origen.

Ya en el hospital, el cuerpo fue evaluado durante unos 30 minutos y posteriormente trasladado a la morgue, iniciándose los trámites para el certificado de defunción. Incluso, una funeraria fue convocada para proceder con el traslado.

El cuerpo fue llevado hasta la funeraria, acompañado en todo momento por una familiar, donde se iniciaban los preparativos para el cortejo fúnebre. Todo transcurría conforme al protocolo habitual.

Sin embargo, casi una hora después, ocurrió lo inesperado: el hombre volvió a respirar, generando sorpresa y desesperación entre los presentes. De inmediato fue trasladado nuevamente al área de urgencias.

Tras ser asistido y estabilizado en el hospital, el paciente fue nuevamente derivado a Asunción para recibir atención especializada. Su estado sigue siendo delicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: IPS: sindicato denuncia acoso laboral y persecución

El insólito caso sacudió a los trabajadores de la salud y plantea serias dudas sobre lo ocurrido, por lo que se solicita una investigación para determinar si hubo fallas en los procedimientos o un error en la constatación del fallecimiento. Las autoridades deberán esclarecer lo sucedido.