¿Bachi Núñez es neurocirujano? Celeste Amarilla lo desafía a mostrar su título

Un nuevo enfrentamiento entre Celeste Amarilla y Basilio “Bachi” Núñez ahora gira en torno a la formación académica del presidente del Congreso Amarilla aseguró que siempre tuvo dudas sobre su título de médico neurocirujano y lo emplazó a despejar la incógnita.

“Bueno Señor Presidente del Congreso, muestre su súper título y continuamos el pacto de no agresión”, escribió la legisladora, quien además exhibió su propio título de abogada en redes sociales.

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Respuesta y contraataque

Lejos de esquivar el planteamiento, Núñez respondió con dureza y desvió el foco hacia el plano político.

El titular del Congreso desafió a Amarilla a debatir sobre la situación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y defendió al Partido Colorado.

Además, retrucó directamente el cuestionamiento académico: “Que aclare de una vez qué título quiere, porque Médico es de grado y Neurocirujano es posgrado”, sostuvo.

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Se rompe la tregua

El cruce deja en evidencia la ruptura del “pacto de no agresión” que, según la propia Amarilla, ambos habían acordado hace un tiempo.

La senadora incluso anticipó un nuevo ciclo de enfrentamientos, al advertir que este episodio podría ser el inicio de otro capítulo en su histórica disputa con Núñez.