Vergonzoso debut de Libertad, cayendo ante Universidad Central en Venezuela

Libertad firmó un primer tiempo para el olvido. Si bien fue el dueño absoluto de la posesión, su control resultó estéril ante la incapacidad de generar daño real en el área adversaria. El equipo movió el esférico de izquierda a derecha en la zona medular, careciendo de los elementos necesarios para profundizar ante un rival que, pese a liderar su liga local, no mostró argumentos para ser considerado un examinador de riesgo.

En esa primera mitad, el dueño de casa marcó la diferencia gracias a su efectividad. En su única aproximación, en la media hora de juego, logró el tanto de apertura, tras una incursión ofensiva del lateral Silva; su centro buscó a Bolívar, quien ensayó un disparo defectuoso que no parecía representar peligro. Sin embargo, el portero Morínigo otorgó un rebote hacia el centro que Cuesta no perdonó, mandando el balón al fondo de la red.

La complementaria continuó con la misma temática. Pero Libertad se encontró con el empate llegando a la hora de partido, que fue tejiendo con paciencia y que tuvo su origen en una proyección en ataque del lateral Giménez, quien metió el centro al borde del área chica, donde apareció con Melgarejo anticipando la cobertura de Carrillo para aplicar el potente cabezazo al costado izquierdo del portero Schiavone, quien no ofreció respuesta.

Pero faltando poco para llegar al tiempo reglamentario, el elenco venezolano nuevamente desnudó las falencias del repollero, tras un centro elevado que cayó a la posición de Giménez, quien presionado por la presencia de Murillo pifió el esférico hacia su portería, pero el desvió en Viera dejó totalmente fuera de acción al portero Morínigo quien veía así la caída de su valla.

Pero el dueño de casa no se conformó y con la ayuda arbitral amplió su ventaja luego del piletazo de Granko dentro del área ante el nulo contacto de Caballero que impresionó al juez, pero poco le importó a Solé, quien sentenció el duelo.