Estas son las prioridades del MEF, según nuevo ministro Óscar Lovera

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, habló con ABC TV sobre los desafíos inmediatos de su gestión. El foco principal está en ordenar las deudas con proveedores, particularmente en los sectores de salud y obras públicas.

Lovera reconoció que la situación financiera es compleja. Según explicó, aunque se trabajó en una ley de medidas extraordinarias para cancelar compromisos, al avanzar en los pagos detectaron que el gobierno anterior dejó una deuda no contabilizada en el Ministerio de Salud.

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“Si bien cancelamos la mayor parte, nos encontramos con esa mochila extra que no estaba registrada debidamente”, señaló el ministro.

Entre las deudas faltantes, también recordó que se sumaron unos intereses reclamados por las constructoras. Para solucionar esto, el Ministerio de Economía (MEF). Asimismo, con todas las deudas acumuladas con este gobierno, se trabaja en medidas para solucionar esta situacion crítica como la herramientas de factoring, planes de pago a medida, con cronograma de aquí a fin de año que se ajuste al ciclo de negocio de cada sector y un corte administrativo para evitar que la “bola de nieve” de compromisos siga creciendo.

Prentenden mayor recaudación sin subir impuestos

Uno de los puntos que el ministro destacó como un éxito a seguir es la gestión de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Gracias a la fusión y a una mayor eficiencia, la presión tributaria subió del 10,5% al 11,2%, logrando un crecimiento en la recaudación superior al 20% en 2024.

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“Lo logramos sin tocar ninguna tasa ni crear nuevos impuestos”, subrayó Lovera. Sin embargo, advirtió sobre un factor externo, que es la caída del dólar. Como el 40% de la recaudación se liquida en dólares, el cambio de un tipo de cambio de 7.800 a uno de 7.400 guaraníes impacta directamente en la cantidad de dinero que ingresa al Tesoro.

Guerra a la informalidad: “Que sea más caro eludir”

Para compensar los desafíos externos y seguir financiando el Estado, Lovera apostará fuerte a la formalización.

El uso de tecnología, la factura electrónica y el cruce de datos (Big Data) son las armas elegidas para perseguir a quienes operan fuera del sistema.

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“Tenemos que generar que al informal le salga caro mantenerse así. Que le sea más barato pagar el 10% de impuesto que tratar de eludir, porque el mercado y los demás actores ya no le van a comprar si no emite factura”, sentenció el ministro.

Finalmente, Lovera reiteró que la instrucción del presidente es clara y que el Estado debe ser responsable para no afectar negativamente a la economía y generar las condiciones para que el sector privado sea el motor del crecimiento nacional.