Copa Libertadores
14 de abril de 2026 - 22:57

Nacional de Jorge Bava recupera la memoria y asalta el liderato del Grupo B

El delantero de Nacional, Maxi Gómez, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Nacional de Uruguay y Deportes Tolima de Colombia, en el estadio Gran Parque Central en Montevideo.
El delantero de Nacional, Maxi Gómez, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Nacional de Uruguay y Deportes Tolima de Colombia, en el estadio Gran Parque Central en Montevideo.231308+0000 EITAN ABRAMOVICH

El Nacional de Uruguay espantó los fantasmas de su irregular presente con una sólida victoria por 3-1 ante el Deportes Tolima. En una noche de fiesta en el Gran Parque Central, el “Bolso” hizo pesar su historia para escalar a lo más alto de su zona en la Copa Libertadores, impulsado por los goles de sus figuras internacionales.

Por ABC Color

Tras una primera mitad de estudio y pocas ocasiones, el complemento fue un festival de emociones que premió la ambición del equipo charrúa. Con este resultado, Nacional firma su primer triunfo de abril, suma cuatro puntos y lidera provisionalmente el Grupo B, dejando al conjunto colombiano con una sola unidad.

La paridad se rompió apenas iniciada la segunda etapa. A los 48 minutos, Nicolás López frotó la lámpara y asistió a Maximiliano Gómez; el exdelantero del Valencia y Celta de Vigo no perdonó frente a la salida de Neto Volpi para marcar el camino.

El capitán Sebastián Coates avisó primero con un remate al poste, pero el fútbol le dio revancha rápidamente. A los 64 minutos, tras un rebote otorgado por el portero brasileño ante un disparo de Boggio, el “Diente” López volvió a aparecer como asistente para que el exjugador del Liverpool y Sporting de Lisboa sentenciara el 2-0 de cabeza.

El Deportes Tolima no se entregó y encontró una luz de esperanza a los 80 minutos. Brayan Rovira ejecutó un tiro libre magistral que dejó sin opciones al panameño Luis Mejía, recortando distancias y poniendo suspenso al cierre del encuentro.

Sin embargo, Nacional no permitió que la duda se instalara en la tribuna. A tres minutos del final, Nicolás López coronó su actuación estelar pasando de asistente a goleador: capturó un balón en el área y firmó el 3-1 definitivo, desatando la euforia del pueblo tricolor.

Con la victoria uruguaya consumada, la atención se traslada al duelo entre Universitario de Perú y Coquimbo Unido de Chile, quienes completarán la acción de esta llave. Nacional llegará a la próxima jornada con el ánimo renovado y la punta del grupo bajo el brazo.

Ficha técnica:

Nacional (3): Ignacio Suárez; Paolo Calione (minuto 46, Maximiliano Silvera), Sebastián Coates, Agustín Rogel; Baltasar Barcia, Luciano Boggio (minuto 93, Luciano González), Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro (minuto 85, Agustín Dos Santos), Nicolas Rodríguez; Nicolás López (minuto 92, Pavel Núñez) y Maximiliano Gómez. Entrenador: Jorge Bava.

Deportes Tolima (1): Neto Volpi; Jan Angulo, Anderson Angulo, Daniel Pedrozo (minuto 62, Juan Pablo Torres); Cristian Arrieta, Cristian Trujillo (minuto 76, Shean Barbosa), Brayan Rovira, Junior Hernández (minuto 76, Sebastián Guzmán); Luis Sandoval (minuto 76, Neifer Sánchez), Jersson González y Andrés Parra (minuto 62, Edwar López). Entrenador: Lucas González.

Goles: 1-0: minuto 48, Maximiliano Gómez. 2-0: minuto 64, Sebastián Coates. 2-1: minuto 80, Brayan Rovira. 3-1: minuto 87, Nicolás López.

Árbitro: El argentino Yael Falcón. Amonestó a Luis Sandoval, Daniel Pedrozo, Brayan Rovira, Luciano Boggio y Agustín Rogel.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores disputado en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.