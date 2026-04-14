Nacional de Jorge Bava recupera la memoria y asalta el liderato del Grupo B

Tras una primera mitad de estudio y pocas ocasiones, el complemento fue un festival de emociones que premió la ambición del equipo charrúa. Con este resultado, Nacional firma su primer triunfo de abril, suma cuatro puntos y lidera provisionalmente el Grupo B, dejando al conjunto colombiano con una sola unidad.

La paridad se rompió apenas iniciada la segunda etapa. A los 48 minutos, Nicolás López frotó la lámpara y asistió a Maximiliano Gómez; el exdelantero del Valencia y Celta de Vigo no perdonó frente a la salida de Neto Volpi para marcar el camino.

El capitán Sebastián Coates avisó primero con un remate al poste, pero el fútbol le dio revancha rápidamente. A los 64 minutos, tras un rebote otorgado por el portero brasileño ante un disparo de Boggio, el “Diente” López volvió a aparecer como asistente para que el exjugador del Liverpool y Sporting de Lisboa sentenciara el 2-0 de cabeza.

El Deportes Tolima no se entregó y encontró una luz de esperanza a los 80 minutos. Brayan Rovira ejecutó un tiro libre magistral que dejó sin opciones al panameño Luis Mejía, recortando distancias y poniendo suspenso al cierre del encuentro.

Sin embargo, Nacional no permitió que la duda se instalara en la tribuna. A tres minutos del final, Nicolás López coronó su actuación estelar pasando de asistente a goleador: capturó un balón en el área y firmó el 3-1 definitivo, desatando la euforia del pueblo tricolor.

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Con la victoria uruguaya consumada, la atención se traslada al duelo entre Universitario de Perú y Coquimbo Unido de Chile, quienes completarán la acción de esta llave. Nacional llegará a la próxima jornada con el ánimo renovado y la punta del grupo bajo el brazo.

Ficha técnica:

Nacional (3): Ignacio Suárez; Paolo Calione (minuto 46, Maximiliano Silvera), Sebastián Coates, Agustín Rogel; Baltasar Barcia, Luciano Boggio (minuto 93, Luciano González), Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro (minuto 85, Agustín Dos Santos), Nicolas Rodríguez; Nicolás López (minuto 92, Pavel Núñez) y Maximiliano Gómez. Entrenador: Jorge Bava.

Deportes Tolima (1): Neto Volpi; Jan Angulo, Anderson Angulo, Daniel Pedrozo (minuto 62, Juan Pablo Torres); Cristian Arrieta, Cristian Trujillo (minuto 76, Shean Barbosa), Brayan Rovira, Junior Hernández (minuto 76, Sebastián Guzmán); Luis Sandoval (minuto 76, Neifer Sánchez), Jersson González y Andrés Parra (minuto 62, Edwar López). Entrenador: Lucas González.

Goles: 1-0: minuto 48, Maximiliano Gómez. 2-0: minuto 64, Sebastián Coates. 2-1: minuto 80, Brayan Rovira. 3-1: minuto 87, Nicolás López.

Árbitro: El argentino Yael Falcón. Amonestó a Luis Sandoval, Daniel Pedrozo, Brayan Rovira, Luciano Boggio y Agustín Rogel.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores disputado en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.