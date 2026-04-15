Cerro Porteño: Un impulso para el clásico

El martes, Cerro Porteño le ganó a Junior en Barrio Obrero con el gol del argentino Jonatan Torres.

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El segundo duelo del año entre los más ganadores de nuestro fútbol, correspondiente a la decimoséptima ronda del torneo Apertura, se desarrollará en el Defensores del Chaco, a las 17:30.

El Ciclón lidia con las lesiones, por lo que viene encarando sus partidos con fuerzas limitadas. De todos modos, con mucha entrega pudo sacar adelante su reciente presentación internacional.

“Ante la adversidad salió el ADN que distingue a esta institución”, expresó el entrenador argentino Ariel Holan.

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“El fútbol es el único deporte en el que se cree que de la noche a la mañana, las cosas salen por obra y gracia del Espíritu Santo, porque el otro día (contra Nacional), no fuimos un desastre”, indicó el orientador azulgrana.

“Si esto somos sin entrenamiento, con ello podemos ser un equipo muy competitivo. Se vaciaron, los jugadores mojaron la camiseta”, añadió.

Con una decena de bajas, “la mitad más uno” deberá emplearse a fondo para salir airoso el domingo y así descontar la ventaja de su tradicional adversario en la carrera por la consagración.

El panorama actual marca 39 puntos del Decano contra 33 del Ciclón, a falta de seis fechas para la finalización de la primera competencia doméstica de la temporada.