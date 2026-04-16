Lanús recupera terreno, derrotando en cada al Always Ready boliviano

La victoria permite al “Granate” sumar sus primeros tres puntos tras el traspié sufrido en el debut en tierras brasileñas. Ahora, el vigente campeón de la Sudamericana se prepara para recibir en un duelo clave frente al puntero de la zona Liga de Quito.

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Lanús llegaba con el envión anímico de haber vencido a Banfield en el clásico local, y el protagonista de aquella tarde, Yoshan Valois, volvió a ser determinante. Tras un primer tiempo de dominio estéril, donde el palo le negó el gol a Franco Watson y el portero Alain Baroja contuvo un remate de Ramiro Carrera, el técnico movió el banco.

En el complemento, los ingresos de Valois y Marcelino Moreno le dieron la profundidad necesaria a la ofensiva. La apertura del marcador llegó a los 67 minutos: Moreno ejecutó un tiro libre que exigió al máximo a Baroja, y en el rebote, el colombiano Valois apareció en el lugar justo para empujar la pelota a la red y desatar el festejo en la Fortaleza.

Pese a la ventaja, Lanús no sacó el pie del acelerador y buscó ampliar la diferencia. Sin embargo, se topó con una actuación espectacular de Alain Baroja. El guardameta venezolano acumuló intervenciones clave ante remates de Moreno, Peña Biafore y el juvenil Dylan Aquino, manteniendo a su equipo con vida hasta el cierre.

El conjunto boliviano, por su parte, se desmoronó en los minutos finales. A tres minutos del cierre, el árbitro Alexis Herrera expulsó a Luis Caicedo por exceso verbal, dejando a la visita con un hombre menos. La única chance clara para el empate estuvo en los pies de Enrique Triverio, pero su remate se fue desviado.

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Con este resultado, Liga de Quito se mantiene como líder solitario con 6 unidades, mientras que Lanús y Mirassol escoltan con 3 puntos. Always Ready queda en el fondo de la tabla sin unidades tras dos caídas consecutivas.

En la próxima jornada, que se disputará el martes 28 de abril, Lanús recibirá a Liga de Quito en un duelo directo por la cima del grupo, mientras que al día siguiente Always Ready visitará a Mirassol en Brasil con la urgencia de sumar para no quedar eliminado prematuramente.

Ficha Técnica

Lanús (1): Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina (minuto 58, Marcelino Moreno), Felipe Peña Biafore; Lucas Besozzi (minuto 79, Facundo Sánchez), Franco Watson (minuto 46, Yoshan Valois), Eduardo Salvio (minuto 65, Dylan Aquino); y Ramiro Carrera (minuto 79, Matías Sepúlveda). Entrenador: Mauricio Pellegrino.

Always Ready (0): Alain Baroja; Marcelo Suárez, Alex Rambal, Luis Caicedo, Richet Gómez (minuto 90, Carlitos Rodriguez); Héctor Cuellar; Yhormar Hurtado (minuto 76, Juan Godoy), Fernando Saucedo (minuto 69, Joel Amoroso), Rai Lima, Fernando Nava (minuto 90, Dieguito Rodriguez); y Enrique Triverio (minuto 90, Felipe Pasadore). Entrenador: Julio César Baldivieso.

Gol: 1-0, minuto 67: Yoshan Valois.

Árbitro: El venezolano Alexis Herrera expulsó a Luis Caicedo (minuto 87) y amonestó a José Canale, Richet Gómez y Fernando Nava.

Incidencias: Partido válido por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores disputado en el Estadio ‘Ciudad de Lanús’ Néstor Díaz Pérez, de Buenos Aires.

Fuente: EFE