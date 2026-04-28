Di María anota su primer gol en Libertadores y Rosario Central asalta la cima en el grupo de Libertad

Noche de gala para el fútbol sudamericano en el Estadio Olímpico de la UCV. Rosario Central no solo se llevó tres puntos vitales de tierras venezolanas, sino que fue testigo de un momento para los libros de historia: Ángel di María convirtió su primer gol oficial en la Copa Libertadores, sellando una actuación sólida que encumbra al equipo de Miguel Ángel Russo. El triunfo posiciona al equipo argentino en una situación inmejorable de cara a la clasificación a los octavos de final.

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El encuentro comenzó con cautela y mucha fricción en el mediocampo. Durante la primera media hora, tanto la Universidad Central de Venezuela como el conjunto rosarino lucharon por encontrar fluidez, registrando apenas dos remates por bando que no inquietaron a los porteros. Sin embargo, el destino del partido cambió en el minuto 35 cuando el marcador se rompió tras un envío preciso desde el tiro de esquina que conectó de forma poco ortodoxa con el rostro de Ignacio Ovando. El primer tanto desató la confianza del club argentino, que se adueñó del trámite hasta el descanso.

En el complemento, la jerarquía de Rosario Central salió a relucir definitivamente. Una jugada profunda dejó a los atacantes mano a mano con el portero local, Giancarlo Schiavone, quien en su afán por achicar cometió una infracción dentro del área. El encargado de la ejecución fue el mundialista Ángel di María, quien con la frialdad que lo caracteriza anotó el segundo tanto y celebró su bautismo de gol en la máxima competición continental. La UCV intentó reaccionar y estuvo a punto de descontar tras una brillante jugada colectiva que dejó a Juan Camilo Zapata frente a la portería, pero apareció la figura de Conan Ledesma con un manotazo salvador que desvió el balón hacia el travesaño.

Sentencia y panorama del Grupo H

Ya en tiempo de descuento, concretamente al minuto 93, Enzo Copetti aprovechó los espacios cedidos por el rival para marcar el definitivo tres a cero, asegurando la segunda victoria de visitante para Rosario en esta fase de grupos. Este resultado deja la tabla del Grupo H con Independiente del Valle y Rosario Central liderando con siete puntos, mientras que la UCV se mantiene en la tercera posición con tres unidades. Por su parte, Libertad de Paraguay queda en una situación crítica en el fondo de la zona sin haber sumado puntos hasta el momento.

La próxima jornada será decisiva para las aspiraciones de todos los equipos. El próximo martes, Rosario Central recibirá a Libertad en el Estadio Gigante de Arroyito con la posibilidad de dar un paso gigante hacia la siguiente fase, mientras que el club venezolano volverá a ser local en Caracas para recibir a Independiente del Valle de Ecuador en partidos correspondientes a la cuarta fecha.

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Resumen del partido

Ficha técnica:

Universidad Central (0): Giancarlo Schiavone; Yohan Cumana, Williams Velásquez, Rubén Ramírez, Kendrys Silva; Francisco Solé, Alexander González (Vicente Rodríguez, minuto 84), Juan Manuel Cuesta, Juan Camilo Zapata (Yeiber Murillo, minuto 84), Alexander Granko (Samuel Sosa, minuto 47); Jovanny Bolívar. Entrenador: El venezolano Daniel Sasso.

Rosario Central (3): Conan Ledesma, Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Franco Ibarra (Federico Navarro, minuto 81), Jáminton Campaz (Carlos Quintana, minuto 88), Ángel Di María (Enzo Giménez, minuto 66), Julián Fernández (Guillermo Matías Fernández, minuto 47); Alejo Véliz (Enzo Copetti, minuto 81). Entrenador: El argentino Jorge Almirón.

Goles: 0-1, minuto 35: Ignacio Ovando. 0-2, minuto 53: Ángel Di María. 0-3, minuto 93: Enzo Copetti.

Árbitro: El uruguayo José Burgos amonestó a Francisco Solé, Giancarlo Schiavone, Yohan Cumana (UCV), así como a Franco Ibarra, Ángel Di María y Alejo Véliz (Rosario).

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores jugado en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), ubicado en Caracas.

Fuente: EFE