Copa Libertadores
29 de abril de 2026 a la - 07:00

A qué hora juega Cerro Porteño vs. Palmeiras y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores

Jugadores de Cerro Porteño reaccionan este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Cerro Porteño en el estadio Allianz Parque en Sao Paulo (Brasil).
Jugadores de Cerro Porteño reaccionan este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Cerro Porteño en el estadio Allianz Parque en Sao Paulo (Brasil).Sebastião Moreira

Cerro Porteño recibe hoy a Palmeiras por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño y Palmeiras disputan la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El “Ciclón” de Ariel Holan y el “Verdão” de Abel Ferreira juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Arbitra Gustavo Tejera con VAR de Antonio García (uruguayos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.