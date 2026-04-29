A qué hora juega Cerro Porteño vs. Palmeiras y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores

Cerro Porteño y Palmeiras disputan la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El “Ciclón” de Ariel Holan y el “Verdão” de Abel Ferreira juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Arbitra Gustavo Tejera con VAR de Antonio García (uruguayos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 21:30 horas
Argentina: 21:30 horas
Brasil: 21:30 horas
Uruguay: 21:30 horas
Chile: 20:30 horas
Ecuador: 19:30 horas
Colombia: 19:30 horas
Perú: 19:30 horas
Venezuela: 20:30 horas
Bolivia: 20:30 horas
El Salvador: 18:30 horas
México: 18:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas
Estados Unidos - Este: 20:30 horas
Inglaterra: 01:30 horas
España: 02:30 horas
Bélgica: 02:30 horas
Marruecos: 01:30 horas
Sudáfrica: 02:30 horas
Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.