A qué hora juega Cerro Porteño vs. Palmeiras y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores

Cerro Porteño y Palmeiras disputan la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El “Ciclón” de Ariel Holan y el “Verdão” de Abel Ferreira juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Arbitra Gustavo Tejera con VAR de Antonio García (uruguayos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.