Carlos González se anota en un selecto grupo de paraguayos en registrar “hat-trick” de visitante

El delantero paraguayo de Independiente del Valle dio un auténtico recital de juego aéreo para firmar un hat-trick de cabeza, una proeza que no solo sentenció la victoria sobre Libertad, sino que reordenó por completo el panorama del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. Con este triunfo impulsado por el atacante nacido en Iturbe, el conjunto ecuatoriano dio un golpe de autoridad sobre la mesa, mientras que el “Guma” quedó sumergido en una crisis profunda, ocupando el último lugar de su zona.

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La dimensión de lo sucedido en La Huerta fue subrayada por el reconocido estadista español Míster Chip, quien reveló que “Cocoliso”, a sus 33 años, se convirtió en apenas el cuarto paraguayo en la historia capaz de anotar tres goles como visitante en un partido de Copa Libertadores. Este registro lo sitúa compartiendo la lista con Carlos Espínola, quien lo logró en 1979 con el Bolívar; Lilio Torales, con Cerro Porteño en 1995; y Rogerio Leichtweis, con Deportes Tolima en 2013. Lo de González añade un matiz casi inverosímil: haber utilizado exclusivamente el recurso del cabezazo para sellar su triplete, una rareza estadística que ya es parte del registro histórico.

Jugadores paraguayos que marcaron un hat-trick como visitantes en la Copa Libertadores:



Carlos Espínola para Bolívar en 1979

Lilio Torales para Cerro Porteño en 1995

Rogerio Leichtweis para Deportes Tolima en 2013

CARLOS GONZÁLEZ para Independiente del Valle en 2026 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 29, 2026

La voracidad goleadora de “Cocoliso” lo posiciona como el hombre a batir en la presente edición. Gracias a su exhibición en Tuyucuá, el paraguayo alcanzó los cinco goles, consolidándose como el máximo artillero de la Copa Libertadores 2026. Lo más impactante es la velocidad con la que ha tomado el liderato de la tabla, logrando esta cifra cuando apenas se cumple la tercera fecha de la fase de grupos. Su efectividad se convierte en el principal argumento de un Independiente del Valle que, fiel a su estilo ambicioso, encontró en González el arma definitiva en ataque