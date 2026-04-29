Carlos González, el goleador de la Libertadores que supera su registro reciente

El delantero paraguayo, que parecía haber perdido la brújula en su paso por Argentina, encontró en Ecuador el ecosistema perfecto para transformarse en uno de los atacantes más temido del certamen continental. Su última exhibición en La Huerta ante Libertad fue el escenario donde “Cocoliso” firmó un triplete histórico que lo catapulta directamente en la cima de la tabla de máximos artilleros del máximo torneo a nivel de clubes de nuestro continente, superando por dos anotaciones al otro paraguayo Lorenzo Melgarejo.

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El estadio de Libertad fue testigo del espectáculo individual de “Cocoliso” González. Con tres estocadas letales, el paraguayo no solo le dio el triunfo a IDV, sino que escaló hasta la cima de la tabla de artilleros de la Copa Libertadores. Con cinco gritos sagrados en el certamen internacional, el ariete mira a todos desde arriba. Su capacidad para aparecer en los momentos de máxima exigencia confirma que el proyecto de Independiente del Valle tiene, finalmente, al referente de área que necesitaba para soñar con otra corona continental.

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Si algo define el presente del atacante guaraní es la contundencia absoluta. Sus números en esta temporada reflejan una metamorfosis en su juego, acumulando siete goles en apenas diez presentaciones oficiales. Este registro se desglosa en dos tantos por el torneo doméstico y cinco en el certamen internacional, lo que demuestra que su influencia no se limita a un solo frente. Este ritmo goleador es la prueba de que su integración en el esquema táctico del equipo que comando Joaquín Papa, castigando cada vez que pisa el área rival.

La comparación con su pasado inmediato es inevitable y deja en evidencia un cambio radical de escala. Mientras que en Newell’s Old Boys el paraguayo sufrió para encontrar la red, cerrando una temporada con apenas seis goles en treinta partidos, en el club ecuatoriano tritura esos registros en tiempo récord. En solo un tercio de los encuentros que disputó con la “Lepra”, ya superó toda su producción goleadora en Argentina. Este contraste sugiere que el entorno deportivo y el funcionamiento colectivo de Independiente del Valle logra desbloquear la versión más letal de un delantero que hoy está en estado de gracia.