Olimpia afronta una de sus citas más determinantes en el plano internacional, cuando enfrente a partir de las 19:00 en el Estadio Defensores del Chaco, al Vasco da Gama de Brasil, en un compromiso válido por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El cuadro local contará con un marco multitudinario, tras confirmarse una masiva venta de entradas por parte de la afición olimpista.

El equipo dirigido técnicamente por Pablo “Vitamina” Sánchez llega con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para desplazar a su rival de turno de la cima del Grupo G. El “Gigante de la Colina” inició su participación en el certamen con cierta irregularidad, pero tras encadenar dos victorias consecutivas, tomó el control de la serie y se convirtió en el principal escollo de Olimpia en su aspiración por avanzar directamente a los octavos de final, evitando así la ronda de playoffs.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) designó una terna de vasta experiencia para este cruce de campeones de América. El internacional colombiano Wilmar Roldán será el árbitro principal del encuentro, secundado desde la cabina del VAR por su compatriota David Rodríguez.

Olimpia vs. Vasco da Gama: minuto a minuto en vivo

17:45 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para recibir al Vasco d Gama en el Defensores del Chaco: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Fernando Cardozo, Adrián Alcaraz y Eduardo Delmás. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

17:30 A qué hora juega Olimpia vs. Vasco y dónde ver hoy en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Vasco da Gama por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

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17:15 Pablo Sánchez: “Un equipo copero como Olimpia tiene que mostrar credenciales”

El director técnico franjeado analizó el crucial compromiso por la Copa Sudamericana en Asunción. Tras asegurar el título local, el estratega apunta a reconfigurar la imagen dejada en Río de Janeiro y encaminar la clasificación a la siguiente fase.

17:00 Pablo Sánchez analiza las claves para hacer un buen partido ante Vasco da Gama

El director técnico de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez desglosó los errores cometidos en Río de Janeiro que buscará corregir en Asunción. Además, evaluó la irregularidad del conjunto brasileño en el plano local y cómo contrarrestar la ansiedad de la afición franjeada.

16:45 Olimpia y el reporte de los lesionados

Olimpia emitió un reporte médico informando la actualidad sanitaria de cuatro futbolistas que no estarán al servicio de Pablo “Vitamina” Sánchez en los últimos tres partidos del semestre, dos de ellos internacionales, por la Copa Sudamericana.

16:30 Olimpia contra Vasco da Gama, con el masivo respaldo de la afición

Olimpia enfrenta este miércoles al brasileño Vasco da Gama en el Defensores del Chaco, a las 19:00, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El campeón paraguayo contará con el masivo respaldo de su afición, ya que se vendieron más de 27.000 entradas.

16:15 El estadio del Olimpia: del glorioso cemento a un baldío

Malezas, agua, arena y barro forman parte de la imagen que dejó ver ayer lo que fue el estadio Manuel Ferreira y lo que sueña convertirse en el estadio Osvaldo Domínguez Dibb. El inexistente escenario fue elegido para albergar el histórico partido mundialista que Paraguay recibirá en 2030.

16:00 Los números de “Vitamina” Sánchez en Olimpia

Olimpia derrotó el viernes a Recoleta FC 3-2, por la penúltima fecha del torneo Apertura 2026, del cual es el campeón anticipado. A continuación les presentamos la marcha del Expreso Decano, bajo la conducción de Pablo “Vitamina” Sánchez.