Nacional de Jorge Bava quedó eliminado de la Copa Libertadores

Noche negra y de absoluto silencio en La Blanqueada. El uruguayo Nacional de Jorge Bava se despidió este miércoles de la Conmebol Libertadores tras firmar un desabrido empate 0-0 en casa ante Universitario de Perú. El resultado no solo sentencia la prematura eliminación del gigante charrúa, sino que además le dio el boleto matemático a octavos de final a Coquimbo Unido de Chile, que estiró su fiesta tras haber goleado 3-0 a Deportes Tolima la jornada anterior.

En el Gran Parque Central, los dirigidos por Bava cargaban con la obligación exclusiva de ganar, pero hicieron muy pocos méritos para romper el candado defensivo. Nacional careció por completo de ideas y volumen de juego, lo que dejó totalmente aislados a sus delanteros Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera, quienes terminaron devorados por la sólida zaga peruana compuesta por Anderson Santamaría, Williams Riveros y Cain Fara.

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Las únicas aproximaciones del local nacieron de arrestos individuales y remates lejanos de Juan Cruz de los Santos, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos, un reflejo de la impotencia de un equipo que cierra un semestre para el olvido: perdiendo la Supercopa ante Peñarol, cayendo en el clásico, terminando séptimos en el Apertura y, ahora, fuera de la máxima cita continental.

El debut de Cúper y el sueño crema

En la otra vereda, la sonrisa fue toda de Héctor Cúper. El experimentado estratega argentino firmó un debut sumamente inteligente con apenas unos días de trabajo al frente de Universitario. El conjunto “Crema” se plantó con personalidad, defendió de gran manera y complicó de contragolpe a la zaga tricolor gracias a la velocidad de Jairo Concha, Lisandro Alzugaray y el despliegue de Martín Pérez Guedes.

Incluso, la visita se pudo haber llevado los tres puntos si hubiera tenido mayor puntería para liquidar el pleito en el tramo final. Con el pitazo final y el 0-0 consumado, Universitario se llevó un punto de oro a Lima que lo mantiene con vida, mientras que en Montevideo se profundizó una crisis deportiva e institucional de la que costará salir.

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Ficha técnica:

Nacional (0): Luis Mejía; Emiliano Ancheta (minuto 46, Nicolás López), Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Baltasar Barcia (minuto 84, Tomás Verón Luppi), Agustín Dos Santos, Lucas Rodríguez (minuto 11, Luciano Boggio), Juan Cruz de los Santos (minuto 70, Pavel Núñez); Maximiliano Silvera (minuto 70, Gonzalo Carneiro) y Maximiliano Gómez. Entrenador: Jorge Bava.

Universitario (0): Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Cain Fara; Andy Polo (minuto 81, Edison Flores), Martín Pérez Guedes, Héctor Fertoli (minuto 87, Jesús Castillo), Jairo Concha (minuto 81, Hugo Ancajima), José Carabalí; Lisandro Alzugaray (minuto 81, Jorge Murrugarra) y Álex Valera. Entrenador: Héctor Cúper.

Árbitro: El argentino Darío Herrera. Amonestó a Cain Fara.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.