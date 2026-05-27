Cerro Porteño, con el objetivo de ganar su grupo en la Copa Libertadores

Cerro Porteño desea coronar con una victoria su buena campaña en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que registra tres victorias, un empate y una derrota.

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El Ciclón de Barrio Obrero recibe este jueves al Sporting Cristal, ante el cual sufrió su única caída en esta edición (1-0). El duelo está fijado para las 19:00, con el arbitraje del chileno Piero Maza.

Para el representante paraguayo, culminar en la cima de la llave es importante. Tendría cierta ventaja para el cruce en octavos de final, aunque eso es relativo, ya que le puede tocar un rival grande que haya terminado en el segundo lugar en su zona. Lo más relevante va por el componente económico, los 340.000 dólares otorgados por cada triunfo.

Ubicado en la tercera colocación en el campeonato Apertura, el desempeño internacional es el que salva el semestre de “la mitad más uno”, que viene de brindar el batacazo al vencer en Brasil a Palmeiras por 1-0, asegurando su continuidad en La Gloria Eterna.

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El entrenamiento de este miércoles en la “capital del sentimiento” será clave para la definición del equipo de Ariel Holan. El técnico argentino tiene dificultades para cubrir el sector izquierdo de su defensa, por la lesión de Marcelo Chaparro y la recaída de Blas Riveros, cada vez más alejado de la posibilidad de ir al Mundial. El “4” azulgrana sería Guillermo Benítez.

El Grupo F es comandado por Cerro Porteño, con 10 puntos. Palmeiras tiene 8, Sporting Cristal 6 y Junior de Barranquilla 4.

Las entradas oscilan entre 20.000 y 170.000 guaraníes. La tarifa más baja es para Novena, un sector denominado de esa manera para evitar el “Sur”, punto cardinal identificado con el acérrimo rival, Olimpia.