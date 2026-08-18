Cerro Porteño vs. Palmeiras: el Ciclón debe superar una montaña verde

El duelo de vuelta de mitad de semana de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 entre Cerro Porteño y Palmeiras se disputará en barrio Obrero, a las 19:00. Las entradas puestas a la venta quedaron agotadas, por lo que el coliseo azulgrana contará con más de 40.000 espectadores, ya que existirán algunos espacios vacíos por motivos de seguridad.

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En el choque de ida, celebrado el miércoles pasado en São Paulo, se había registrado un empate de 1-1, dejando totalmente abierta la serie.

El Ciclón tiene a su favor la localía, con el apoyo de la afición. Al Verdão lo respalda su historial, el plantel calificado que tiene y sobre todo, los antecedentes generales contra el representante paraguayo, al que no le pudo vencer en esta edición del torneo.

Los duelos que más veces se repitieron en la “Gloria Eterna” fueron precisamente entre Palmeiras y Cerro Porteño. Hasta aquí se registraron 19 partidos, con 10 triunfos de los brasileños, 3 de los paraguayos y 6 empates. En Asunción, el elenco paulista se mantiene invicto.

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Para seguir adelante, el equipo dirigido por el argentino Ariel Holan deberá superar una verdadera montaña verde, por el calificado rival. Los dos no llegan en la plenitud de sus medios, por las lesiones, pero deberán emplearse a fondo para adjudicarse la serie y medir en la siguiente instancia al vencedor de la eliminatoria entre Liga de Quito y Mirassol.

La campaña cerrista en el mayor certamen de la Conmebol en 2026 registra siete juegos, con cuatro victorias, dos empates y una derrota. La marca palmeirense establece tres triunfos, tres igualdades y una caída.

En la primera rueda de la fase de grupos, Cerro y Palmeiras igualaron en Barrio Obrero 1-1. En las revanchas, el representante paraguayo dio la nota al imponerse en Brasil por 1-0.