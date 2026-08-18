Dos bajas confirmadas en Cerro Porteño para la vuelta con Palmeiras

Cerro Porteño disputa la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Barrio Obrero busca la clasificación a la próxima instancia contra Palmeiras de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio: luego del empate 1-1 en São Paulo, la vuelta es el miércoles a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla.

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A un día del partido, Ariel Holan confirmó dos bajas: el entrenador no puede contar con dos titulares. Uno ya fue baja ante el Verdão en el Nubank Arena, mientras que el otro, arrancó desde el principio y fue uno de los mejores en la ida: Matías Pérez y Cecilio Domínguez, respectivamente. Ambos ni siquiera fueron convocados el fin de semana.

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