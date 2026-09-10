Copa Libertadores
10 de septiembre de 2026 a la - 09:43

Copa Libertadores: partido de hoy, horario y en qué canal ver en vivo

El argentino Alexis Castro (i), futbolista de Estudiantes, celebra un gol en el partido frente a Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Uno, en La Plata, Argentina.
El argentino Alexis Castro (i), futbolista de Estudiantes, celebra un gol en el partido frente a Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Uno, en La Plata, Argentina. Demian Alday

La Copa Libertadores disputa hoy el último partido de ida de los cuartos de final.

Por ABC Color

La Copa Libertadores 2026 disputa hoy el último partido de ida de los cuartos de final: Independiente del Valle vs. Flamengo. El choque es el cuarto de la serie después del triunfo 1-0 de Fluminense a Platense en Río de Janeiro, la victoria 1-0 de Palmeiras sobre Liga de Quito en São Paulo y el 1-1 entre Estudiantes y Corinthians en La Plata.

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Los Blanquiazules de los paraguayos Luis Zárate, Hugo Quintana y Carlos González, que eliminaron a Deportes Tolima en la ronda pasada, reciben al vigente campeón de América en el estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito. El compromiso empieza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje del argentino Facundo Tello.

Copa Libertadores: Dónde ver en vivo el partido de hoy

Independiente del Valle vs. Flamengo: 21:30, por ESPN

  • Tigo Star: ESPN, canal 103
  • IP TV Copaco: ESPN, canal 51
  • Personal Flow: ESPN, canal 102
  • Claro TV: ESPN, canal 63