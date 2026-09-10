Copa Libertadores: partido de hoy, horario y en qué canal ver en vivo

La Copa Libertadores 2026 disputa hoy el último partido de ida de los cuartos de final: Independiente del Valle vs. Flamengo. El choque es el cuarto de la serie después del triunfo 1-0 de Fluminense a Platense en Río de Janeiro, la victoria 1-0 de Palmeiras sobre Liga de Quito en São Paulo y el 1-1 entre Estudiantes y Corinthians en La Plata.

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Los Blanquiazules de los paraguayos Luis Zárate, Hugo Quintana y Carlos González, que eliminaron a Deportes Tolima en la ronda pasada, reciben al vigente campeón de América en el estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito. El compromiso empieza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje del argentino Facundo Tello.

Copa Libertadores: Dónde ver en vivo el partido de hoy

Independiente del Valle vs. Flamengo: 21:30, por ESPN