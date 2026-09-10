Copa Sudamericana: partido de hoy, horario y cómo ver en vivo

La Copa Sudamericana 2026, al igual que la Copa Libertadores 2026 con Independiente del Valle vs. Flamengo, disputa el último partido de ida de los cuartos de final. En la llave, Boca Juniors superó 1-0 a São Paulo en Buenos Aires, Santa Fe y Vasco igualaron 0-0 en Bogotá y Santos venció 2-0 al Atletico Mineiro en Santos.

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En la cuarta serie, el Cienciano del paraguayo Claudio Núñez, que eliminó a Botafogo en octavos con un global 6-2, recibe al Montevideo City, la revelación del torneo. El duelo arranca a las 21:30, hora de Paraguay, en los 3.400 metros de altura del estadio Inca Garcilaso De la Vega de la ciudad de Cusco. Arbitra el brasileño Wilton Sampaio.

Copa Sudamericana: Dónde ver en vivo el partido de hoy

Cienciano vs. Montevideo City: 21:30, por Tigo Sports +